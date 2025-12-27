Трамп прокомментировал мирный план Зеленского 27.12.2025, 10:05

1,992

Дональд Трамп

Президент США назвал себя главным арбитром будущих договоренностей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение по любому мирному соглашению между Украиной и Россией зависит исключительно от него. В частности, этот комментарий прозвучал накануне воскресной встречи во Флориде с президентом Украины Владимиром Зеленским, который привезет новый 20-пунктный план урегулирования войны.

Как рассказал Трамп в эксклюзивном интервью Politico, он рассматривает себя как главного арбитра будущих договоренностей. Правда, американский лидер выразил скепсис относительно предложений украинского президента.

«У него ничего нет, пока я не одобрю. Так что посмотрим, что у него есть», — сказал Трамп.

В то же время он выразил уверенность, что встреча будет продуктивной: «Я думаю, что с ним все будет хорошо. Я думаю, что с [Владимиром] Путиным все будет хорошо», — добавил Трамп, отметив, что планирует в ближайшее время переговоры с российским лидером.

Кроме вопросов безопасности, на повестке дня встречи будут управление Запорожской атомной электростанцией и контроль над территориями Донбасса, на которые претендует Москва. План Зеленского, который украинские чиновники позиционируют как демонстрацию готовности к компромиссу без уступок территориальной целостности, еще не получил публичной реакции со стороны Вашингтона.

Предложение украинской стороны по демилитаризованной зоне предусматривает обязательный отвод российских войск из определенной части Донецкой области. В то же время Москва не демонстрирует готовности соглашаться на любые уступки, кроме полного контроля над регионом, что подчеркивает разрыв между позициями двух сторон.

Трамп также подчеркнул давление на российскую экономику как фактор влияния на переговорный процесс: «Их экономика в затруднительном состоянии, очень затруднительном состоянии».

Более того, в этот же уикенд во Флориде Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который проинформирует президента США об угрозах со стороны Ирана. Президент подчеркнул, что визиты мировых лидеров свидетельствуют об «уважении к США» и усиливают значение переговоров на глобальном уровне.

