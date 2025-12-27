закрыть
27 декабря 2025
В Витебской области перевернулся автобус «Брест-Москва»

  • 27.12.2025, 10:14
Одна пассажирка погибла, шестеро получили травмы.

В ночь с 26 на 27 декабре в Толочиском районе Витебской области опрокинулся автобус «Брест-Москва». Одна пассажирка погибла, шестеро получили травмы, пишет «Зеркало».

По данным МВД Беларуси, ДТП случилось около 2.40. По предварительным данным, автобус двигался со стороны Минска в направлении России. В Толочинском районе 43-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

— В салоне находились два водителя и 12 пассажиров. В результате ДТП 53-летняя женщина погибла, шесть человек госпитализированы, — сообщает МВД.

На месте работали сотрудники ГАИ, МЧС и Следственного комитета.

— Прямо сейчас следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области и сотрудников ГАИ проводят осмотр места происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, — добавляет СК.

