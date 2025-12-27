СМИ: Китай изучил ошибки РФ в Украине и придумал, как напасть на Тайвань 27.12.2025, 10:24

Аналитики раскрыли детали.

Китай продолжает готовиться к военному вторжению на Тайвань с учетом ошибок, которые допустила Россия при попытке захватить Украину. В частности, Пекин изначально делает ставку на «тотальную войну» без иллюзий о «трехдневной СВО».

Как пишет военно-аналитический портал Defense Express, на днях Пентагон обнародовал отчет о новой военной доктрине Китая. Документ признает, что Пекин основательно готовится к будущему вторжению с учетом опыта российско-украинской войны.

Так, Китай, очевидно, исходит из предположения, что попытка захватить Тайвань непременно приведет к полномасштабному противостоянию с США. Поэтому Пекин стремится реализовать сценарий, при котором войну удастся удержать в рамках конвенционного конфликта без применения ядерного оружия.

В основе китайской стратегии лежат возможности наносить высокоточные удары на дальнее расстояние (в том числе, за пределы театра боевых действий) в сочетании с использованием высокотехнологичных автономных систем вооружения, морских блокад и изоляций, а также масштабной экономической войны.

Учитывая российский опыт в Украине, китайцы отрегулировали свои подходы к использованию беспилотников и систем спутниковой связи. Кроме того, много внимания уделяется информационной войне как внутри страны, так и на внешнюю аудиторию.

В случае вмешательства США в конфликт Китай сознательно готов прибегнуть к «тотальной войне» с полной мобилизацией всех стратегических ресурсов с целью добиться капитуляции противника. Частью этого плана является подготовка к стремительному переходу страны из режима мирного времени в военное положение.

В отличие от России с ее чрезмерными целями, которые к тому же постоянно меняются, Китай исходит из того, что его политические цели в войне должны быть четко определены и ограничены, чтобы гарантировать успех.

Также Пекин хочет воплотить на практике концепцию сете-центрической войны: когда существует единая информационная сеть, через которую координируются действия командования, управления, разведки с целью максимальной информационной осведомленности, выявления слабых сторон противника и оперативной концентрации сил на таких слабых местах врага. Основным аспектом такой системы является возможность быстрого анализа больших массивов данных (Big Data) с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, китайские военные намерены активно использовать искусственный интеллект для моделирования сценариев боевых действий и определения наиболее выгодных алгоритмов действий.

