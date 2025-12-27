Медведев опозорился Александр Коваленко

27.12.2025, 10:34

3,188

Александр Коваленко

И раскрыл важный секрет оккупантов.

Можно по-разному оценивать больную эпистолярщину, регулярно извергаемую Дмитрием Медведевым в социальных сетях, но периодически он сообщает крайне увлекательные цифры, порою, кардинальным образом разнящиеся с заявлениями путина, но при этом куда более реалистичные.

Так, пару дней назад Дмитрий Медведев на заседании Совбеза России сообщил, что в 2025 году российская армия привлекла 417 000 контрактников и 36 000 добровольцев, или, суммарно, 453 000 тел.

Напомню, что в 2025-й год РОВ вошли с численностью чуть более 600 000 тел, вывели этот показатель до 710 тысяч и уже как полгода общая численность кардинальным образом не меняется.

При этом на момент написания этой заметки потери РОВ в 2025-м составляют 411 110. Ранее я уже писал, что по моим расчетам, в 2025-м году потери РОВ будут в пределах 415 тыс тел +/- или…

Или, иными словами, практически вся контрактная часть мобилизации РОВ за этот год будет стерта в ноль.

В свою очередь, добровольцы, резервисты, а так же наемники – это именно то, что позволило РОВ в начале первой половины 2025 довести общую численность до 710 тысяч тел, но дальше прогресса – нет. Потенциала на увеличение группировки не хватает, а хватает на компенсацию потерь в ноль.

Таким образом, Дмитрию Медведеву можно вручить благодарность от СБУ или ГУР МО за то, что своим докладов на Совбезе он фактически озвучил не ура-патриотическую чушь, а раскрыл системные проблемы, возникшие в этом году у РОВ с увеличением группировки и мобилизацией, не позволяющей компенсировать потери в плюс, а стагнирующей полгода в позиции - ноль.

Александр Коваленко, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com