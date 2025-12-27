В Беларусь возвращаются длинные выходные
- 27.12.2025, 10:50
Как белорусы будут работать и отдыхать в 2026-м.
Если вам нравятся длинные выходные, как, например, сейчас, то в 2026 году поводов для отдыха будет достаточно. В течение года белорусов ждут несколько периодов по четыре выходных подряд, а также традиционные государственные праздники, которые остаются нерабочими днями, пишет Onliner.
Первые длинные выходные состоятся уже в самом начале года — с 1 по 4 января. Это станет первым четырехдневным периодом отдыха в 2026 году.
Следующий длинный уик-энд ожидается весной. В апреле белорусы будут отдыхать с 18-го по 21-е. Для этого рабочий день понедельника, 20 апреля, переносится на субботу, 25 апреля. В итоге выходными станут 18 апреля (суббота), 19 апреля (воскресенье), 20 апреля (понедельник) и 21 апреля (вторник). При этом организациям с учетом специфики работы разрешено перенести этот рабочий день на другую субботу.
Кроме того, в 2026 году нерабочими днями официально будут:
1 и 2 января — Новый год
7 января — Рождество Христово (православное)
8 марта — День женщин
21 апреля — Радуница
1 мая — Праздник труда
9 мая — День Победы
3 июля — День Независимости Республики Беларусь
7 ноября — День Октябрьской революции
25 декабря — Рождество Христово (католическое)