закрыть
27 декабря 2025, суббота, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил о хороших шансах достичь перемирия во время визита Зеленского

  • 27.12.2025, 11:00
Трамп заявил о хороших шансах достичь перемирия во время визита Зеленского

Президент США настроен оптимистично.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он оптимистично настроен на заключение мирного соглашения во время визита президента Украины Владимира Зеленского в его резиденцию Мар-а-Лаго в воскресенье.

«Что ж, я думаю, у нас есть хорошие шансы… Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет этого, другая – нет», – сказал Трамп газете The Post в телефонном комментарии.

Он также вновь заявил, что урегулировал восемь войн, но признал, что война России и Украины - самая сложная из всех. «Но я думаю, мы справимся», - подчеркнул Трамп.

Как напоминает издание, Зеленский привезет с собой новое мирное предложение из 20 пунктов – вариант плана из 28 пунктов, разработанного в ноябре переговорщиками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

При этом, отмечает NYPost, место проведения предстоящей встречи Трампа с Зеленским – в поместье президента в Палм-Бич – может отличаться от предыдущих визитов Зеленского в Белый дом.

«Трамп известен тем, что любезно принимает мировых лидеров и использует это роскошное место в качестве фона для попыток повлиять на своих гостей», - пишет издание.

Трамп часто вспоминает визит председателя КНР Си Цзиньпина в 2017 году, когда он угостил его изысканным десертом, прежде чем сообщить о нанесенных авиаударах по Сирии, продемонстрировав тем самым военную мощь.

«У нас был самый красивый кусок шоколадного торта, который вы когда-либо видели, и президент Си наслаждался им», – вспоминал Трамп вскоре после этого. «Он ел свой торт. И он молчал».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин