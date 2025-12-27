закрыть
Ликвидирован один из старейших активов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

  27.12.2025, 11:08
  • 1,728
Он был зарегистрирован еще в 2009 году.

Ликвидирован один из старейших активов основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, зарегистрированный еще в 2009 году — «Комбинат питания». Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, RTVI.

«Комбинат питания» включал в себя фабрики-кухни группы компаний «Конкорд». Производства базировались в Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и Новой Москве.

В апреле 2025 года СМИ писали, что производство в селе Кленово, мощностью 150 тонн готовой еды в сутки, перешло под контроль ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Ранее, в 2024 году, комбинат питания в поселке Янино под Санкт-Петербургом перешел RBE Group Андрея Шокина.

Тем временем сама группа «Конкорд», включающая ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкорд кейтеринг», перешедшая, как сообщалось ранее, под контроль сына Пригожина Павла, продолжает функционировать. По итогам 2024 года чистая прибыль головной компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» оставила 37,3 млн рублей.

Есть еще один показатель — чистые активы (грубо говоря, реальная стоимость имущества компании после того, как из нее вычли все долги). И тут «Конкорд менеджмент и консалтинг» ушел в минус почти на 318 млн рублей. Это значит, что компания крайне неустойчива — и в случае чего ей крайне проблематично будет расплатиться с долгами.

