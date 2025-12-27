закрыть
27 декабря 2025, суббота
Самый дешевый кроссовер Bentley всех удивит

  27.12.2025
  • 1,156
Самый дешевый кроссовер Bentley всех удивит

Автомобиль показали на живых фото до дебюта.

Новый кроссовер Bentley станет самой дешевой моделью британского бренда. Эта машина всех удивит – производитель готовит первый в своей истории электрокар. Автомобиль показали на живых фото до дебюта.

Bentley присоединится к сегменту EV в тот момент, когда все как раз ощутили резкое снижение спроса на престижные электромобили. Тем не менее, автомобиль почти готов к премьере. Подробности сообщает Carscoops.

Новинку построят на компонентах концерна VW. Ожидается, что дизайн выполнят в стиле недавнего концепта Bentley EXP 15, который намекал на стиль первого электрокара британского производителя.

Но на испытаниях поймали прототип в камуфляже. Не стоит обращать внимание на привычные круглые фары – это наклейки, которые являются частью маскировки.

Известно, что для нового кроссовера Bentley используют архитектуру PPE, которая дебютировала вместе с новым Porsche Macan EV. Длина кузова – около 4,8 м, поэтому новинка окажется компактнее Bentley Bentayga и дешевле с ориентировочной ценой от 150 000 долларов.

Первый электромобиль Bentley, как ожидается, появится в 2026 году. Самый мощный Macan EV предлагает 630 сил и запас хода около 600 км. Это ориентир для британского кроссовера, который могут сделать еще мощнее.

