закрыть
27 декабря 2025, суббота, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

БелЖД предложила белорусам встретить Новый год «по-новому»

  • 27.12.2025, 11:37
БелЖД предложила белорусам встретить Новый год «по-новому»

На видео многое неясно.

В официальном ТГ-канале Белорусской железной дороги (БелЖД) появилось интригующее предложение — «встретить Новый год по-новому».

По опубликованному видео неясно, звала ли на самом деле БелЖД срочно покупать билеты на новогодний рейс. Зато на нем видно, как повар нарезает овощи для салата без майонеза. Именно на этом сделан акцент в сообщении железной дороги.

«Встречайте Новый год вкусно и без лишних хлопот! Изящный салат для тех, кто хочет немного отдохнуть от майонезных изысков. Вы можете приготовить его дома, а можете попробовать в вагоне-ресторане поезда №1/2 сообщением Минск-Москва-Минск», — говорится в сообщении.

Там пообещали, что клиентам подадут салат с заправкой из оливкового масла, бальзамического уксуса и лимонного сока.

Сам поезд под номером №1/2 — это фирменный состав «Беларусь», курсирующий между Москвой и Минском. Из Москвы (001Б) он отправляется вечером, прибывает в Минск утром, а в обратном направлении (002Б) — из Минска утром с прибытием в Москву днем. В поезде есть купе и СВ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин