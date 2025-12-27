БелЖД предложила белорусам встретить Новый год «по-новому» 27.12.2025, 11:37

На видео многое неясно.

В официальном ТГ-канале Белорусской железной дороги (БелЖД) появилось интригующее предложение — «встретить Новый год по-новому».

По опубликованному видео неясно, звала ли на самом деле БелЖД срочно покупать билеты на новогодний рейс. Зато на нем видно, как повар нарезает овощи для салата без майонеза. Именно на этом сделан акцент в сообщении железной дороги.

«Встречайте Новый год вкусно и без лишних хлопот! Изящный салат для тех, кто хочет немного отдохнуть от майонезных изысков. Вы можете приготовить его дома, а можете попробовать в вагоне-ресторане поезда №1/2 сообщением Минск-Москва-Минск», — говорится в сообщении.

Там пообещали, что клиентам подадут салат с заправкой из оливкового масла, бальзамического уксуса и лимонного сока.

Сам поезд под номером №1/2 — это фирменный состав «Беларусь», курсирующий между Москвой и Минском. Из Москвы (001Б) он отправляется вечером, прибывает в Минск утром, а в обратном направлении (002Б) — из Минска утром с прибытием в Москву днем. В поезде есть купе и СВ.

