Пожары, поврежденные авто и дома: первые фото последствий атаки РФ на Киев

  • 27.12.2025, 11:49
  • 2,040
Пожары, поврежденные авто и дома: первые фото последствий атаки РФ на Киев
иллюстративное фото

Спасатели продолжают тушение огня.

В ночь на 27 декабря российские войска осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате обстрелов в нескольких районах столицы возникли пожары.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки БпЛА возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа. Спасатели продолжают тушение.

В Дарницком районе огонь охватил частный двухэтажный жилой дом. Подразделения ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия обстрела.

Также в Дарницком районе спасатели выезжали на вызов о пожаре автомобиля из-за падения обломков БпЛА на проезжую часть. Возгорания не обнаружили, однако зафиксировали повреждения припаркованных авто и обнаружили пострадавшего.

