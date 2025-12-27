Пожары, поврежденные авто и дома: первые фото последствий атаки РФ на Киев 27.12.2025, 11:49

2,040

иллюстративное фото

Спасатели продолжают тушение огня.

В ночь на 27 декабря российские войска осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате обстрелов в нескольких районах столицы возникли пожары.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки БпЛА возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа. Спасатели продолжают тушение.

В Дарницком районе огонь охватил частный двухэтажный жилой дом. Подразделения ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия обстрела.

Также в Дарницком районе спасатели выезжали на вызов о пожаре автомобиля из-за падения обломков БпЛА на проезжую часть. Возгорания не обнаружили, однако зафиксировали повреждения припаркованных авто и обнаружили пострадавшего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com