Путину нет равных в умении выглядеть идиотом

Путину нет равных в умении выглядеть идиотом1
- Александр Невзоров
- 27.12.2025, 11:58
- 3,010
Отчасти это объясняется его болезнью.
Путину нет равных. Особенно, в умении выглядеть идиотом.
В этом деле он практически достиг совершенства.
Отчасти это объясняется его болезнью, но в большей степени - подворотницкой питерской привычкой «кидать понты».
Запись ноябрьская.
Тогда судьба Купянска еще не была определена. Еще шли бешеные бои, но генералы уже заверили диктатора в полной и окончательной «победе» и «полном контроле над городом».
Пациент, облизываясь декларирует, что: «события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал Путин на совещании Совета безопасности.
Сегодня возможно подвести итог Купянской эпопеи, которая неизбежно будет повторяться «и на других ключевых участках фронта».
На данный момент практически весь город отбит ВСУ; кое-где в подвалах, без б/к, связи и всякой ориентации в пространстве прячется около 50 русских орков.
Их, без всякого боя, гасят гранатами прямо в норах.
Александр Невзоров, «Телеграм»