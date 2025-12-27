закрыть
27 декабря 2025, суббота, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путину нет равных в умении выглядеть идиотом

1
  • Александр Невзоров
  • 27.12.2025, 11:58
  • 3,010
Путину нет равных в умении выглядеть идиотом

Отчасти это объясняется его болезнью.

Путину нет равных. Особенно, в умении выглядеть идиотом.

В этом деле он практически достиг совершенства.

Отчасти это объясняется его болезнью, но в большей степени - подворотницкой питерской привычкой «кидать понты».

Запись ноябрьская.

Тогда судьба Купянска еще не была определена. Еще шли бешеные бои, но генералы уже заверили диктатора в полной и окончательной «победе» и «полном контроле над городом».

Пациент, облизываясь декларирует, что: «события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал Путин на совещании Совета безопасности.

Сегодня возможно подвести итог Купянской эпопеи, которая неизбежно будет повторяться «и на других ключевых участках фронта».

На данный момент практически весь город отбит ВСУ; кое-где в подвалах, без б/к, связи и всякой ориентации в пространстве прячется около 50 русских орков.

Их, без всякого боя, гасят гранатами прямо в норах.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин