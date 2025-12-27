Путину нет равных в умении выглядеть идиотом 1 Александр Невзоров

27.12.2025, 11:58

3,010

Отчасти это объясняется его болезнью.

Путину нет равных. Особенно, в умении выглядеть идиотом.

В этом деле он практически достиг совершенства.

Отчасти это объясняется его болезнью, но в большей степени - подворотницкой питерской привычкой «кидать понты».

Запись ноябрьская.

Тогда судьба Купянска еще не была определена. Еще шли бешеные бои, но генералы уже заверили диктатора в полной и окончательной «победе» и «полном контроле над городом».

Пациент, облизываясь декларирует, что: «события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта», — сказал Путин на совещании Совета безопасности.

Сегодня возможно подвести итог Купянской эпопеи, которая неизбежно будет повторяться «и на других ключевых участках фронта».

На данный момент практически весь город отбит ВСУ; кое-где в подвалах, без б/к, связи и всякой ориентации в пространстве прячется около 50 русских орков.

Их, без всякого боя, гасят гранатами прямо в норах.

Александр Невзоров, «Телеграм»

