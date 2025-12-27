«Выходила на улицу в халатике с ведром холодной воды» 6 27.12.2025, 12:02

Истории белорусов, которые совершенно не боятся холода.

Наступившие морозы заставили задуматься о количестве слоев одежды, достать шарфы, шапки и даже варежки? Только не героев этого текста. Независимо от минуса на термометре они окунаются в ледяную воду, принимают холодный душ и спокойно ходят в майке, шокируя друзей в пуховиках. Можно ли всему этому научиться или дело исключительно в природной выносливости? Onliner рассказал о секретах белорусов, сумевших приручить холод.

«Выходила на улицу в халатике с ведром холодной воды»

«А вы посмотрите мои фото и сразу все обо мне поймете», — с улыбкой говорит 56-летняя Светлана. На большинстве кадров — глыбы снега, ледяная горка или замерзшая речка, но главное — женщина в шортах, купальнике или коротком топе. Кажется, что мороз по коже пробегает только от одного взгляда, что уж говорить о нахождении в моменте. Но для нашей героини, тренера по плаванию, которая к тому же практикует закаливание больше 25 лет, все это уже привычно.

— Еще подростком я заметила, что моя мама во время болезни принимает много препаратов, которые к тому же не всегда помогают. Решила, что таблетки пить не буду, и захотела найти другой способ. Спустя годы уже мой сынишка часто болел ларингитом — мы не успевали вылазить из больниц. И тут попадаем в детский садик, где узнаем о системе закаливания Иванова — я начала ее изучать. С ларингитом удалось справиться за пару дней! Так с трех лет сына мы с ним вместе начали обливаться.

Позже те самые принципы закаливания Иванова Светлана продолжила изучать в академической среде — одном из педагогических институтов в России.

— Пока жили в городе, я просто обливалась холодной водой. Надевала халатик, спускалась на лифте, держа в руках ведро холодной воды, и обливалась на улице — то же самое делали и мои дети. Старались практиковать раз-два в день. Кстати, делали без последовательного снижения температуры воды — важна внутренняя готовность выйти на улицу и облиться. Главное противопоказание — это страх, так что если боишься, то не иди.

Что чувствует человек, который вылил на себя ведро холодной воды? Светлана описывает поэтично: будто сразу же просыпаешься и получаешь заряд будоражащей энергии.

— Дальше пошли окунания — мы начали ездить купаться зимой в прорубь. В первый раз, кстати, я была беременна третьим ребенком и почему-то мне захотелось. И вот уже практикую окунание больше 25 лет, — улыбается героиня. — Никогда не поверю, что входящий в холодную воду человек не испытывает трепет! Это волнение, которое каждый раз ощущаешь по-разному.

Казалось бы, на этом можно и остановиться. Но тут знакомые позвали Светлану, активно занимающуюся плаванием, принять участие в зимних заплывах. Первое время, честно признается героиня, от этой идеи она отказывалась. Но потом жизненные обстоятельства привели к желанию как-то встряхнуться, так что неожиданно даже для себя самой Светлана решилась на заплыв.

— Соревнования проводились на Немиге. Помню, что лед и снег уже лежали. Проплыть предстояло 25 метров — даже не заметила, как их проскочила! Сразу после заплыва все участники шли греться в бочках. Я смотрела на людей, видела их горящие глаза, эмоции — мне показалось, что я начала иначе дышать и даже жить по-новому. На следующий день я еще и в эстафете проплыла.

Теперь Светлана тренирует тех, кто также мечтает покорить ледяные волны. Каждое воскресенье команда во главе с нашей героиней приезжает на Птичь. Сперва — пробежка вокруг озера, причем бежать нужно в майках и шортах (температура воздуха, как легко догадаться, значения не имеет), а дальше — окунание в воду и баня.

— Как тренер я веду людей от закаливания к зимнему плаванию. Одни после бани могут выйти и постоять босиком на снегу, другие — окунуться в речку, третьи — даже проплыть. Каждому — по способностям, у нас нет деления на «лучших» или «худших». Кто-то может окунуться уже с первой тренировки, а кому-то нужно время — это в первую очередь зависит от принятия, и моя задача — помочь раскрыться и расслабиться. С каждым я работаю индивидуально и рада, что у меня есть возможность делиться опытом.

Любовь к спорту и активностям также переняли трое детей Светланы. Так, дочь бегает кроссы и практикует закаливание, а в принципе влечение к ЗОЖу осталось у всех детей героини. Даже девятилетняя внучка уже окунается в холодную воду вместе с бабушкой. Светлана уверяет: никогда не поздно начать практиковать закаливание, главное — все делать с умом и обращаться за помощью к знающим людям.

— Любовь к холоду дает мне качество жизни, даже мой внутренний мир стал шире. Да и разве скажешь, что мне 56 лет? Когда с внучкой едем кататься на роликах и она кричит мне «Бабушка!», все вокруг обалдевают! Думаю, что я могу дать фору любому молодому человеку, — смеется Светлана. — Хочу и дальше двигаться, а еще дарить другим возможность открываться.

«Всегда был таким мерзляком!»

Виталий живет в Смолевичах, работает поваром в местном кафе и уже несколько лет активно практикует закаливание. А началось все из-за желания испытать организм на прочность, причем подтолкнуло к этому... плановое отключение горячей воды.

— Это было в конце мая два года назад. Кстати, позже ЖКХ я даже благодарил в своих сторис в Instagram! — улыбается парень. — Знаю, что кто-то в этот период нагревает воду на газу или устанавливает бойлеры. Я же решил бросить себе вызов — каждое утро начинал с холодного душа. Быстро понял, что это поднимает настроение и приводит в тонус. Всего за две недели сформировалась привычка — так и принимал холодный душ все лето. Причем до этого, хотя и родился 4 января, всю жизнь был таким мерзляком! Лет с 18 несколько раз окунался на Крещение, но всегда боялся заболеть.

И хотя страх оставался, как-то в ноябре Виталий решил впервые окунуться в Смолевичском водохранилище.

— Ощущения, конечно, намного интереснее, чем от холодного душа. Дома можно переключить кран, пойдет горячая вода, и ты тут же согреешься. А когда стоишь на природе, едва выйдя из воды, — это уже совсем другое. Сразу же заряжаешься на весь день и даже по-особенному смеешься.

Холодный душ, к слову, так и остался ежедневной привычкой Виталия. Вылазки на водохранилище случаются реже — тут вопрос с совпадением рабочих графиков с другом. Парень объясняет так: окунаться одному — круто, но когда вас двое — это уже совсем другие эмоции.

— Пока в этом году последний раз мы окунались 12 декабря. Прохожие, кстати, реагируют по-разному — кто-то фотографирует, а как-то бабушка шла мимо с внуком и сказала, мол, бери с дяди пример. Брат называет меня моржом — думаю, что он и восхищается, и сам бы хотел попробовать, но есть страх. Еще видео с погружениями я выкладываю в Instagram — там пишут, что меня боится простуда, или же советуют одеться, — смеется Виталий.

Парень уверяет, что при заходе в воду зимой сильного холода не чувствуешь. Примерно через секунд 20—30 в ногах ощущается покалывание — будто пронизывают миллион маленьких иголочек. Это даже звучит больно, но Виталий тут же поясняет: скорее похоже на массаж.

— Как бы человек ни подготавливался, те самые ощущения никуда не уходят. На самом деле уже после первого раза я очень хотел повторить. Нужно было только преодолеть сомнения: когда вокруг все идут, укутавшись в пуховики, а ты такой веселенький!

Теперь, конечно, мне намного проще. Если ложусь спать с мыслью, что утром я иду окунаться в озеро, хорошо сплю, легко просыпаюсь и спокойно иду окунаться. Даже лени за эти два года ни разу не было! Приостановить могу, если заболеваю или когда побаливает спина, все же здоровье превыше всего.

Навскидку самые холодные дни, когда Виталий окунался в воду, приходились на –20 градусов. Внутренних ограничений, объясняет герой, точно нет. Сильный мороз и вовсе мотивирует еще круче — ведь всегда интересно больше узнать о возможностях своего тела.

— Если бы сейчас пришли морозы даже минус 30, то первое, что бы я сделал, — пошел окунаться и проверять организм на прочность. Вообще, без спорта мне никак — он меня приземляет. Главное, что дает мне закаливание — заряд хорошего настроения и бодрости, держит в тонусе. Если провести аналогию, то, выйдя из ледяной воды, я чувствую себя примерно так же, как после пяти чашек эспрессо.

«Важно понять, зачем тебе это нужно»

Андрей «моржует» уже третий год. Еще каждый день обязательно делает зарядку и активно тренируется. А вообще в теме ЗОЖа 33-летний белорус с детства.

— Я вырос в деревне, так или иначе в спорте были многие. При этом самую сильную мотивацию давали популярные фильмы — например, с Жаном-Клодом Ван Даммом и Арнольдом Шварценеггером. Придумал себе образ, к которому сейчас наконец сумел прийти.

Какое-то время в активных занятиях спортом Андрей сделал перерыв, переключив внимание на стройку дома и воспитание дочери. Зато вернувшись поднялся на уровень даже выше любительского — в прошлом году, например, стал призером чемпионата мира по жиму лежа.

— После развода спорт меня даже спас, вытащив из депрессии. В тот же период я пробовал веганство, сухое голодание, а еще отказался от кофе. Вижу в этом много положительного для тела, — объясняет Андрей. — Так вышло, что еще с детства у меня была мечта о своем доме, а рядом с ним обязательно должен быть водоем. Хотелось, чтобы утром я мог выйти на пробежку, а потом сразу окунуться. Как-то получилось, что я познакомился с одним «моржом», а позже ехал и подумал — почему бы не начать закаливаться прямо сейчас?

Не остановило даже то, что на улице уже был октябрь. В первый раз Андрей сумел зайти в холодную воду, сосчитать про себя до пяти и выйти — и так трижды.

— Возможно, сработала психосоматика — изначально чувствовал немного боли в коленях, с которыми у меня есть проблемы. После выхода из воды покраснела кожа, — чувствовал дрожь по всему телу, а затем начал согреваться. Описать это сложно — настоящий энергетический подъем!

После первого раза Андрей поставил себе цель: окунаться не реже раза в неделю. Чтобы быть готовым и к крепким морозам, парень даже купил топор — на случай, если придется рубить на речке лед.

— Честно сказать, я до сих пор привыкаю к холоду. Но это до момента входа в воду, — смеется Андрей. — Хотя со временем ощущается все немного иначе, да и в воде получается пробыть дольше. Плюс подключается дисциплина: если я не смогу перебороть себя в чем-то простом, то как смотреть на другие вершины?

Окунается Андрей в холодную воду независимо от сезона и температуры за окном. Главное условие — находиться рядом с водой. Во многом этому помогает круглогодичная жизнь в доме на колесах — из-за работы, объясняет белорус, ему часто приходится переезжать с места на место. Себя парень и вовсе с улыбкой называет «лесным человеком».

— Учитывая, что я работаю на улице, при высокой влажности и ветре могу и промерзнуть. Но все равно за три года ни разу не заболел — во всяком случае так, чтобы лежать с температурой. Вообще, самое важное в закаливании — начать с ответа на вопрос «для чего мне это нужно?». Заметил, что если с утра я окунаюсь, то мой день проходит спокойнее — даже стрессовые ситуации получается преодолеть без напряжения.

