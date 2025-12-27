Стала известна ключевая цель Зеленского на встрече с Трампом 1 27.12.2025, 12:13

Москва все еще остается главным препятствием.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на встрече с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье во Флориде урегулировать оставшиеся проблемные вопросы по проекту соглашения о прекращении полномасштабной войны с Россией.

Как пишет The Wall Street Journal, Зеленский настаивал на встрече с Трампом для устранения разногласий по проекту соглашения из 20 пунктов и другим элементам мирного договора, которые обсуждаются между США и Украиной. Зеленский также заявил, что скоординирует действия с европейскими союзниками для определения формата их участия во встречах с США в воскресенье, добавив, что их участие в режиме онлайн вполне вероятно.

Основные проблемные вопросы

Проект соглашения предусматривает проведение в Украине референдума по территориальным уступкам, а также президентских выборов.

При этом главным камнем преткновения является будущее оставшихся 20% Донецкой области, контролируемой Украиной, статус Запорожской атомной электростанции, находящейся в настоящее время под российской оккупацией, и точные детали гарантий безопасности, которые Вашингтон предоставит Украине.

Киев сопротивлялся передаче украинской территории в Донецке, ссылаясь на ограничения, прописанные в его конституции. США предлагают создать в этом районе демилитаризованную «свободную экономическую зону». В свою очередь Зеленский заявил, что готов рассмотреть эту идею, если Россия также выведет свои войска из контролируемых ею частей Донецкой области.

Зеленский также заявил, что Украина не получила реакции Кремля на последнюю версию соглашения, но планирует сообщить о необходимости усиления давления со стороны США в случае, если Россия будет сопротивляться конструктивному взаимодействию.

Россия остается главным препятствием

В то же время, отмечает WSJ, пока неясно, примет ли Россия соглашение в том виде, в котором оно было достигнуто между Киевом и Вашингтоном:

«Одна из ключевых целей для Украины и ее европейских союзников – убедить Трампа в том, что реальным препятствием для мира является президент России Владимир Путин, а не Зеленский».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что Кремль и США приблизились к урегулированию конфликта в Украине, но устанавливать какие-либо сроки было бы неуместно. При этом он заявил, что план, обсуждаемый между США и Россией, существенно отличается от плана, обнародованного Украиной.

