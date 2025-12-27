«Генерал Хренин ощущает этот риск всем своим организмом» 1 Телеграм-канал «Письма к дочери»

27.12.2025, 12:20

2,122

Виктор Хренин

фото: grodnonews.by

За соучастие может в конце концов чем-нибудь прилететь.

Вчера генерал Хренин сказал, что НАТО его пугает, но ему не страшно. Потому что он боевой генерал, а не поросячий хвостик. Простой солдат, который не знает слов любви. (Хотя так-то он слов знает).

Рубака-парень, сорвиголова, защитник минской стелы от женщин с цветами в белом. После того, как генерал Хренин защитил стелу от женщин с цветами в белом, генералу Хренину уже никакое НАТО не страшно. Хотя пугает.

Потому что ты же в курсе — кругом врагами. Польша закладывает наступательные минные поля и строит пассивно-агрессивные оборонительные сооружения. Балтийские страны вторгаются в личное генеральское пространство регулярными вербальными интервенциями.

Германия готовится к войне с Россией. Что, согласись, со стороны Германии совершенно возмутительно. Со стороны Германии было бы мило не готовиться ни к какой войне с Россией, а мирно дождаться пока до нее дойдет очередь. И генералу Хренину, опять же было бы тогда гораздо спокойнее.

А Украина так вообще воюет уже четыре года. Хотя генерал Хренин и его гарант лично много раз советовали ей капитулировать. Потому что сами бы они, конечно, такими глупостями не занимались. Сами бы они сразу капитулировали. Возможно даже вероломно. То есть, без объявления войны.

Потому что ты ж понимаешь, что воевать белорусским генералам нельзя? Ну так и генералы это понимают. Генералы же не дураки. Они строем ходят. Они понимают, что война может нанести необратимые повреждения генеральским организмам.

Поэтому белорусские генералы очень миролюбивые. Белорусские генералы ни в какой войне не участвуют. Белорусские генералы в войне только соучаствуют. Но зато с самого начала и очень разнообразными способами.

Вот президент Зеленский вчера сказал, что белорусские генералы разрешают ставить оборудование для управления «шахедами», которые Россия запускает по Украине, на крыши обычных белорусских жилых домов.

Так я думаю, что президент Зеленский тут немножко не прав. Я думаю, что белорусские генералы не разрешают ставить оборудование для управления «шахедами» на крыши жилых домов. Я думаю, что белорусские генералы сдают эти крыши в аренду.

Потому что белорусские генералы и их гарант не только очень миролюбивые. Они еще и небрезгливые. Поэтому для белорусских генералов в войне главное не участие, а ее монетизация.

Правда, всегда есть риск, что великим монетизаторам за соучастие тоже может в конце концов чем-нибудь прилететь. И, как я подозреваю, генерал Хренин ощущает этот риск всем своим генеральским организмом. А иначе почему генерал Хренин все время никого не боится?

Телеграм-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com