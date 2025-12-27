Финансовый «час икс» для Кремля Андрей Федоренко

Что несет 2026 год России.

Во всех медиа постоянно повторяют, что РФ может воевать бесконечно. В войне на истощение такие утверждения не добавляют оптимизма на фоне разрушенных мостов и блэкаута в Одессе.

Но хочется как-то поддержать себя, увидеть хотя бы луч света рядом с темным царством, получить измеримый сигнал близкого краха РФ.

Несмотря на внешнюю стабильность экономики РФ (67% россиян считают, что дела идут в правильном направлении) и высокий уровень доверия к Путину (85%), 2026 год станет финансовой точкой невозврата для Кремля. При сохранении текущей экономической ситуации в РФ ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет исчерпана уже к концу 2026 года. И хорошая новость заключается в том, что, скорее всего, это произойдет раньше — возможно, уже весной 2026-го. Нужно лишь дождаться свежего отчета о состоянии ФНБ в январе 2026 года.

Исчерпание ликвидной части ФНБ устранит последний большой амортизатор для государственного бюджета РФ, страдающего от рекордного дефицита (4,276 трлн рублей, что соответствует 2% ВВП). В результате руководство РФ будет вынуждено принимать жесткие решения, которые коснутся либо социальной сферы, либо объемов финансирования военной кампании, либо же завершения войны.

Где же сигнал приближения финансового краха?

Если слушать некоторых спикеров, может сложиться впечатление, что российские резервы неисчерпаемы, а экономика РФ демонстрирует устойчивость к санкциям и ударам украинских дронов: теневой флот продолжает перевозить нефть, расчеты переведены в криптовалюту, а рубль даже укрепляется. Но эта стабильность — в значительной степени финансовая иллюзия, которую поддерживает ФНБ.

Более того, на первый взгляд, сам ФНБ демонстрирует устойчивость: общий объем ФНБ с 2022 по 2025 годы остается на уровне 12−14 трлн рублей (6−8% ВВП) и не спешит существенно уменьшаться.

В нашем случае дьявол кроется не только в РФ, но и в деталях.

ФНБ, созданный для балансировки бюджета, сегодня используется для покрытия колоссального дефицита, возникшего из-за перенаправления средств на войну. Важно понимать: фонд состоит из двух частей. Неликвидная (акции, облигации, долговые обязательства) не может быть оперативно использована. Для латания бюджетных дыр применяется ликвидная часть (золото и валюта, преимущественно юани). При объёмах ликвидной части почти 4 трлн рублей (1,9% ВВП) и ежегодных расходах, покрывающих дефицит (уменьшение ликвидной части на 1,1−1,7% ВВП в год), этот оперативный резерв исчерпается в течение следующего года.

В декабре 2025 года ликвидная часть ФНБ составляла 1,9% ВВП. Впереди еще традиционное декабрьское падение примерно на 1%, и к концу следующего года ликвидная часть достигнет дна.

Может ли финансовый крах произойти раньше?

Так, прогноз может сместиться почти на год вперед, ведь в 2025 году РФ имела небывалый для предыдущих лет бюджетный дефицит.

Для сравнения: за период январь-ноябрь 2024 года дефицит составил 0,2%, а за тот же период 2025 года — уже 2%. А в декабре обычно осуществляются самые большие бюджетные выплаты, и именно в декабре происходит резкий скачок дефицита. В 2022−2024 годах только декабрь добавлял около 1,5% (при ноябрьских 0,2% ВВП) к дефициту бюджета РФ.

Следовательно, уже в январе можно ожидать дефицит на уровне 3−4% ВВП. И именно этот резкий скачок может полностью «вымыть» ликвидную часть ФНБ РФ даже в начале 2026 года — и средств для оперативного покрытия растущих расходов просто не останется.

Исчерпание ликвидной части ФНБ в 2026 году имеет три критических последствия:

1. Нехватка свободных средств.

Исчезнет возможность оперативно покрывать дефицит, и бюджет станет критически зависимым от текущих нефтегазовых доходов. При любых новых санкциях или падении цен на нефть возникнет острая необходимость искать средства.

2. Война или социалка.

Кремль окажется перед жестким выбором. Чтобы и дальше вести войну в нынешних масштабах, придется либо запускать «печатный станок» (это повлечет за собой всплеск инфляции и падение реальных доходов граждан), либо резко сокращать невоенные и социальные расходы, подрывая внутреннюю стабильность.

3. Внутриэлитное напряжение.

Сокращение финансирования бюджетных программ, в частности связанных с ВПК, нанесет прямой удар по финансовым интересам приближенных к власти элит. Зарабатывать на федеральном бюджете станет значительно труднее. И финансовые интересы могут войти в прямое противоречие с политической лояльностью к Путину.

Ожидание скорого исчерпания ликвидной части ФНБ поднимает настроение не так, как горящие НПЗ, но все же добавляет оптимизма, когда думаешь о будущем 2026 годе.

Андрей Федоренко, nv.ua

