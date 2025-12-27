закрыть
27 декабря 2025, суббота, 14:40
Легкоатлетка Тимановская приняла предложение выйти замуж

  • 27.12.2025, 13:06
Кристина Тимановская

Предложение руки и сердца белоруска получила в Центральном парке Нью-Йорка.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая выступает за Польшу, опубликовала фото с обручальным кольцом. Ее жених — Александр Солонский, с которым спортсменка начала встречаться после развода, пишет «Зеркало».

Предложение руки и сердца Кристина получила в Центральном парке Нью-Йорка. Судя по фото легкоатлетки в Instagram и Facebook, Александр Солонский подарил ей кольцо с бриллиантом от известного бренда Tiffany.

«I said YES», — лаконично написала Кристина под фото.

Напомним, после скандала на Олимпиаде в Токио в 2021 году, когда белорусскую спортсменку пытались насильно вывезти из Японии, Тимановская переехала в Польшу. Туда же перебрался и ее супруг — тренер по фитнесу Арсений Зданевич. Но спустя пару лет пара рассталась. О решении развестись с мужем Тимановская объявила в сентябре 2023 года. Через полгода развод состоялся, и Кристина назвала этот день лучшим в своей жизни.

Осенью 2024 года легкоатлетка переехала в США. На тот момент она уже встречалась с нынешним бойфрендом Александром Солонским.

