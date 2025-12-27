Британия установила исторический рекорд продажи оружия 27.12.2025, 13:15

1,624

Благодаря двум экспортным сделкам.

Великобритания заявила об установлении исторического рекорда экспортных продаж вооружения за все время ведения такой статистики на протяжении более 40 лет, с 1983 года. По данным Министерства обороны страны, в 2025 году Британия экспортировала оружия на около 20 миллиардов фунтов стерлингов, или 27 млрд долларов.

При этом аналитики Defense Express отмечают, что достижение таких показателей обеспечено за счет всего лишь двух сделок, обеспечивающих за 90% суммы.

Так, в сентябре Великобритания заключила с Норвегией соглашение на 10 млрд фунтов (около 13,5 млрд долларов) на минимум пять фрегатов Type 26 от BAE Systems, которые должны стать заменой фрегатам класса Fridtjof Nansen. Получение первого ожидается на уровне 2029 года.

Вторым является контракт на истребители Eurofighter Typhoon для Турции, заключенный в октябре. Срок поставки новых истребителей - с 2030 года.

В то же время эксперты Defense Express отмечают, что хотя британское оборонное ведомство в своей статистике указало, что этот контракт принесет британской экономике 8 млрд фунтов (около 10,7 млрд долларов), однако на самом деле известно, что реальная цена контракта, который будет выполнять BAE Systems - 5,4 млрд фунтов (7,2 млрд долларов). В частности, сами истребители стоят 4,6 млрд фунтов (6,13 млрд долларов), а еще 800 млн фунтов (1 млрд долларов) пойдет на вооружение.

Также сообщается о еще одном авиационном контракте с Турцией на экспорт 12 транспортных самолетов C-130 на общую стоимость более 550 млн фунтов (около 742 млн долларов), а также соглашении с Чехией об экспорте 18 легких транспортных средств Jackal 3, стоимость контракта составляет около 44 млн долларов.

При этом в последующие годы в Лондоне ожидают заключения экспортных контрактов на еще большую сумму, отмечают аналитики - в частности, за счет сотрудничества в рамках союза AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в рамках которого предусмотрена закупка Австралией атомных ударных подводных лодок SSN-AUKUS.

