27 декабря 2025, суббота, 14:40
Кремлевский нос почуял беду

  • Александр Невзоров
  • 27.12.2025, 13:37
Кремлевский нос почуял беду

Неизбежны попытки освобождения от московского ига.

Это должно было случиться и это случилось.

Кремлевский нос почуял беду.

До пациента дошло, что «единство народов РФ» пованивает мертвечиной и склонно к рассыпанию.

Неизбежны эксцессы и попытки освобождения от московского ига.

Причин у этого много.

В первую очередь - уж очень наглое кровососничанье; свою войну Путин кормит, преимущественно, мясом малых народов. А в эмиграции вызрели нацлидеры, способные своим родным регионам открыть на это глаза и заразить праведным гневом.

Благодаря войне еще заметнее стала порочность и подлость колониальной конструкции РФ, склеенной только страхом и гноем.

Короче говоря, Кремль, явно с перепугу объявил 2026-й «годом единства народов России».

Судя по тому что на судьбоносном заседании нес сам Путин - у него нет абсолютно никаких рецептов спасения.

Нет понимания ситуации, нет видения.

Есть лишь запас старой совковой демагогии на эту тему.

Прочность «союза народов», Москва собирается обеспечивать лишь нагнетанием ужаса, репрессиями и усилением лжи телевизора.

Внутриполитическая палитра старая: огонь, танки, шантаж и худ. самодеятельность, как символ многообразия культур.

Александр Невзоров, «Телеграм»

