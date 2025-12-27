Кремлевский нос почуял беду 2 Александр Невзоров

27.12.2025, 13:37

4,872

Неизбежны попытки освобождения от московского ига.

Это должно было случиться и это случилось.

Кремлевский нос почуял беду.

До пациента дошло, что «единство народов РФ» пованивает мертвечиной и склонно к рассыпанию.

Неизбежны эксцессы и попытки освобождения от московского ига.

Причин у этого много.

В первую очередь - уж очень наглое кровососничанье; свою войну Путин кормит, преимущественно, мясом малых народов. А в эмиграции вызрели нацлидеры, способные своим родным регионам открыть на это глаза и заразить праведным гневом.

Благодаря войне еще заметнее стала порочность и подлость колониальной конструкции РФ, склеенной только страхом и гноем.

Короче говоря, Кремль, явно с перепугу объявил 2026-й «годом единства народов России».

Судя по тому что на судьбоносном заседании нес сам Путин - у него нет абсолютно никаких рецептов спасения.

Нет понимания ситуации, нет видения.

Есть лишь запас старой совковой демагогии на эту тему.

Прочность «союза народов», Москва собирается обеспечивать лишь нагнетанием ужаса, репрессиями и усилением лжи телевизора.

Внутриполитическая палитра старая: огонь, танки, шантаж и худ. самодеятельность, как символ многообразия культур.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com