- Александр Невзоров
- 27.12.2025, 13:37
Это должно было случиться и это случилось.
Кремлевский нос почуял беду.
До пациента дошло, что «единство народов РФ» пованивает мертвечиной и склонно к рассыпанию.
Неизбежны эксцессы и попытки освобождения от московского ига.
Причин у этого много.
В первую очередь - уж очень наглое кровососничанье; свою войну Путин кормит, преимущественно, мясом малых народов. А в эмиграции вызрели нацлидеры, способные своим родным регионам открыть на это глаза и заразить праведным гневом.
Благодаря войне еще заметнее стала порочность и подлость колониальной конструкции РФ, склеенной только страхом и гноем.
Короче говоря, Кремль, явно с перепугу объявил 2026-й «годом единства народов России».
Судя по тому что на судьбоносном заседании нес сам Путин - у него нет абсолютно никаких рецептов спасения.
Нет понимания ситуации, нет видения.
Есть лишь запас старой совковой демагогии на эту тему.
Прочность «союза народов», Москва собирается обеспечивать лишь нагнетанием ужаса, репрессиями и усилением лжи телевизора.
Внутриполитическая палитра старая: огонь, танки, шантаж и худ. самодеятельность, как символ многообразия культур.
Александр Невзоров, «Телеграм»