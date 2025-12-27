Белорусов возмутил Солодуха в качестве «новогоднего подарка» от властей 12 27.12.2025, 13:44

4,530

Александр Солодуха

Положительных отзывов об идее не нашлось.

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов заявил, что в новогоднюю ночь Гомель ждет «особенный подарок» — на площади Ленина у главной елки города выступит «легендарный советский и белорусский певец, заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха». По словам Привалова, «певец подарит жителям и гостям города большой часовой сольный концерт, наполненный любимыми хитами».

Таким образом, председатель горисполкома — поклонник советской и перестроечной эстрады — вновь навязывает гомельчанам свои музыкальные вкусы, в очередной раз пригласив, вероятно, за бюджетные средства, артиста своей молодости.

Программа новогодней ночи начнется в полночь с выступления кавер-бенда «Госнадзор», который тоже исполняет старые хиты, после часа ночи на сцену выйдет Солодуха, а молодежная программа стартует в два часа ночи дискотекой «под драйвовые сеты диджея».

Что об этом думают гомельчане, посмотрел «Флагшток». В соцсетях появилось множество негативных комментариев. Приводим примеры:

«Почему хорошие молодые артисты не ездят к нам?»

«Почему в Гомель приезжают настолько древние певцы, на любой праздник причем?»

«Ну неужели нет более интересного артиста для Гомеля? Мы скинемся если что».

«За что нам это?»

«Спасибо, что предупредили, не поедем на центральную елку».

«Гомельчане, вы плохо себя вели весь 2025 год?»

Положительных отзывов об идее Привалова почти не нашлось — только шутливые и ироничные.

