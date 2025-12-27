закрыть
27 декабря 2025, суббота
Как ставить цели на 2026 год, чтобы они действительно осуществлялись

  • 27.12.2025, 14:03
Как ставить цели на 2026 год, чтобы они действительно осуществлялись

Объяснение психолога.

Многие люди загадывают новогодние желания, но часто они остаются лишь на бумаге.

Коуч Ольга Могильная в интервью РБК-Украина рассказала, как наконец-то делать цели осуществимыми.

Как работает техника SMART

Для постановки цели идеально подходит техника SMART:

S - specific - конкретная

M - measurable - измеряемая

A - achievable - достижимая

R - relevant - актуальная

T - time-bound - определенная во времени

По словам эксперта, важно четко понимать, куда вы движетесь и как отслеживать прогресс.

«Цель должна быть конкретной, быть измеряемой, то есть мы должны отмечать свой прогресс: двигаюсь я к цели или нет», - объясняет психолог.

Цель также должна быть достижимой, ведь нереалистичные планы ведут к разочарованиям.

«Если сейчас я зарабатываю ноль, я не могу поставить целью миллион, потому что не пойму, как до этого дойти», - предостерегает эксперт.

Кроме того, Ольга подчеркивает, что цель должна быть значимой именно для вас, а не навязанной другими.

Цель должна быть ограничена во времени. Это помогает избегать прокрастинации и стимулирует движение вперед.

Как правильно формулировать цель и желание

Фразы вроде «Я хочу быть счастливой» или «Хочу быть богатой» мозг воспринимает нечетко.

«Мозг не понимает, куда мы движемся и что для нас значит «счастье», - объясняет коуч.

SMART-техника помогает перевести желания в конкретные, реалистичные и достижимые шаги, что значительно повышает шансы на успех.

