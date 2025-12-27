Как ставить цели на 2026 год, чтобы они действительно осуществлялись

Как ставить цели на 2026 год, чтобы они действительно осуществлялись3
- 27.12.2025, 14:03
Объяснение психолога.
Многие люди загадывают новогодние желания, но часто они остаются лишь на бумаге.
Коуч Ольга Могильная в интервью РБК-Украина рассказала, как наконец-то делать цели осуществимыми.
Как работает техника SMART
Для постановки цели идеально подходит техника SMART:
S - specific - конкретная
M - measurable - измеряемая
A - achievable - достижимая
R - relevant - актуальная
T - time-bound - определенная во времени
По словам эксперта, важно четко понимать, куда вы движетесь и как отслеживать прогресс.
«Цель должна быть конкретной, быть измеряемой, то есть мы должны отмечать свой прогресс: двигаюсь я к цели или нет», - объясняет психолог.
Цель также должна быть достижимой, ведь нереалистичные планы ведут к разочарованиям.
«Если сейчас я зарабатываю ноль, я не могу поставить целью миллион, потому что не пойму, как до этого дойти», - предостерегает эксперт.
Кроме того, Ольга подчеркивает, что цель должна быть значимой именно для вас, а не навязанной другими.
Цель должна быть ограничена во времени. Это помогает избегать прокрастинации и стимулирует движение вперед.
Как правильно формулировать цель и желание
Фразы вроде «Я хочу быть счастливой» или «Хочу быть богатой» мозг воспринимает нечетко.
«Мозг не понимает, куда мы движемся и что для нас значит «счастье», - объясняет коуч.
SMART-техника помогает перевести желания в конкретные, реалистичные и достижимые шаги, что значительно повышает шансы на успех.