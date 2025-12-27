Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору Зеленского, Трампа и европейских лидеров

Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору Зеленского, Трампа и европейских лидеров1
В Reuters раскрыли подробности.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в субботу, 27 декабря.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что накануне встречи во Флориде Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор.
По словам представителя Европейской комиссии, в ней также примет участие Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры.
Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
По информации СМИ, Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.