закрыть
27 декабря 2025, суббота, 14:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору Зеленского, Трампа и европейских лидеров

1
  • 27.12.2025, 14:10
Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору Зеленского, Трампа и европейских лидеров
Урсула фон дер Ляйен

В Reuters раскрыли подробности.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в субботу, 27 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что накануне встречи во Флориде Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор.

По словам представителя Европейской комиссии, в ней также примет участие Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры.

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

По информации СМИ, Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин