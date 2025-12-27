Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору Зеленского, Трампа и европейских лидеров 1 27.12.2025, 14:10

Урсула фон дер Ляйен

В Reuters раскрыли подробности.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к разговору президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров в субботу, 27 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что накануне встречи во Флориде Трамп и Зеленский проведут телефонный разговор.

По словам представителя Европейской комиссии, в ней также примет участие Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры.

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

По информации СМИ, Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com