«Гродноазот» обеспечивает российскую армию сырьем для экипировки

«Гродноазот» обеспечивает российскую армию сырьем для экипировки1
- 27.12.2025, 14:19
Во время расследования установлены интересные факты.
С 2022 года российские предприятия получили более 17 тысяч тонн белорусских полиамидных нитей на сумму не менее 48 миллионов долларов. Они используются в России для производства бронежилетов, разгрузок, ремней и других элементов военной амуниции. Кроме того, поставки чистого полиамида с февраля 2022 года до середины 2024 года оцениваются еще примерно в 60 миллионов долларов. Такие данные приводят журналисты БРЦ в своем новом расследовании, сообщает «Еврорадио».
По сведениям, которые они получили из внутренней документации предприятий, ключевым поставщиком полиамидного сырья для российского военно-промышленного комплекса стало белорусское предприятие ОАО «Гродноазот», в состав которого входит филиал «Завод химволокно».
Несмотря на санкции США и Евросоюза, введенные в 2021 году за увольнения работников после протестов и финансирование режима, в 2022 году «Завод химволокно» был фактически единственным иностранным поставщиком полиамидной продукции в Россию среди стран ЕАЭС. Даже после появления поставок из Армении и Казахстана белорусские объемы остаются доминирующими.
Среди российских клиентов — Тверской научно-исследовательский институт синтетического волокна, связанный с военными разработками, а также завод «Труд» в Нижнем Новгороде, который работает с Минобороны и МЧС России. Только за последние годы они закупили десятки тонн белорусского сырья.