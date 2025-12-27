В Чехии пожарные ловили кенгуру, которого купили в качестве рождественского подарка 27.12.2025, 14:26

Животное исчезло из сада владельцев в Сочельник.

В Злинском крае Чехии пожарных вызвали для поиска полуторагодовалого кенгуру по имени Скип, которого семья приобрела для детей на Рождество.

Об этом сообщает Novinky.

Животное исчезло из сада владельцев в Сочельник. На поиски кенгуру пожарные отправились на следующий день, сообщив, что он угрожает безопасности дорожного движения.

«Пожарные попытались поймать животное в сеть, но с первого раза им это не удалось. Вторая попытка была успешной, и кенгуру было передано владелице. Весь отлов длился примерно три четверти часа», – сказал представитель пожарных Злинского края Давид Мартынец.

Владельцы Скипа попросили общественность о помощи в социальных сетях, их просьбу разделила и община, которая впоследствии сообщила всем о том, что животное удалось поймать.

Община написала, что кенгуру Скип имеет рост 80 сантиметров, весит восемнадцать килограммов, не является опасным и очень пугливым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com