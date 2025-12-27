В Чехии пожарные ловили кенгуру, которого купили в качестве рождественского подарка
- 27.12.2025, 14:26
Животное исчезло из сада владельцев в Сочельник.
В Злинском крае Чехии пожарных вызвали для поиска полуторагодовалого кенгуру по имени Скип, которого семья приобрела для детей на Рождество.
Об этом сообщает Novinky.
Животное исчезло из сада владельцев в Сочельник. На поиски кенгуру пожарные отправились на следующий день, сообщив, что он угрожает безопасности дорожного движения.
«Пожарные попытались поймать животное в сеть, но с первого раза им это не удалось. Вторая попытка была успешной, и кенгуру было передано владелице. Весь отлов длился примерно три четверти часа», – сказал представитель пожарных Злинского края Давид Мартынец.
Владельцы Скипа попросили общественность о помощи в социальных сетях, их просьбу разделила и община, которая впоследствии сообщила всем о том, что животное удалось поймать.
Община написала, что кенгуру Скип имеет рост 80 сантиметров, весит восемнадцать килограммов, не является опасным и очень пугливым.