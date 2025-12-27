CNN: В Европе готовятся к сюрпризам после встречи Зеленского и Трампа 27.12.2025, 14:34

Ожидают позитивных сигналов, но признают, что результат может быть непредсказуемым.

В Европе непублично надеются на положительный результат встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая должна состояться в это воскресенье. В то же время там готовятся к различным, в том числе неожиданным сценариям, сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Европейские лидеры не будут участвовать во встрече, которая будет проходить в двустороннем формате между Киевом и Вашингтоном. В то же время собеседники CNN отмечают, что украинская сторона в течение нескольких месяцев настаивала именно на переговорах на высшем уровне с США.

В европейских столицах считают, что нынешняя динамика отношений между Украиной и Соединенными Штатами является в целом продуктивной, и именно это дает основания для осторожного оптимизма. Однако там признают, что любая встреча с Дональдом Трампом несет элемент риска.

«С Трампом не существует сценариев с низким уровнем риска», - сказал один из чиновников НАТО.

Американские источники телеканала также выразили надежду, что переговоры между Трампом и Зеленским будут результативными, особенно после недели интенсивной работы американских и украинских переговорщиков над согласованием позиций.

