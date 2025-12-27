«Родные получали весточки из Польши» 4 27.12.2025, 14:45

80-летняя белоруска рассказала о том, почему внуки были далеко в Рождество.

Стефания Яновна (имя изменено по просьбе героини) рассказала devby.io про «исходы», которые видела на своем веку. Ее внуки живут во Франции и США.

«Какое-то время их тянуло сюда, на родину, но потом розовые очки детства спали»

– Трое моих внуков живут за границей: одна внучка уехала в 17 лет учиться в Лондон, еще двое покинули страну маленькими – им было 6 и 8 лет. Можно сказать, что они выросли в Соединенных Штатах, и это хорошо: думаю, им было легче принять новую страну, чем их родителям.

– Да, какое-то время их тянуло сюда, на родину, потому что они видели ее сквозь «розовые очки» детства, когда всё кажется таким ярким, а в памяти всплывают сцены купания в Березине и вечерние посиделки у костра, прогулки на лошадях в Ратомке.

Но теперь это в прошлом: мои повзрослевшие внуки, уже студенты, видят всё как есть – и уже не считают, что в Беларуси им было бы лучше. Они достигли высот в учебе: лучшие в своих классах, у одного есть персональный похвальный лист от Обамы, а у другого от Байдена. И знают, куда им двигаться дальше, а это важно.

Как я без них? Если честно, я же с ними: сын звонит каждые выходные вот уже 12 лет и рассказывает о жизни внуков. Они сами – реже, но это нормально в их возрасте. Конечно, никто из них не посвящает меня в свои проблемы – мы говорим о быте и каких-то маленьких радостях. Радуюсь с ними – и не чувствую себя покинутой.

Современные технологии шагнули так далеко, что благодаря тому же Viber я могу «прогуляться» по улице с любым из внуков. Особенно часто мы «гуляем» так со старшей внучкой – она живет в Париже. Общение с ней – моя отрада. Она звонит два раза в неделю и активно участвует в моей жизни: «Бабушка, что там у тебя – не горит лампочка?» – и тут же присылает ко мне свою маму менять лампочку.

– Она меня одевает – к каждому празднику приходят курьеры с кучей одежды. Сейчас одержима идеей купить мне пуховик. А мне в мои 80+ это уже не нужно – я ведь не собираюсь жить вечно. И я говорю ей, что это лишняя трата денег, потому что и так «упакована». Я уже в том возрасте, когда вещи, наоборот, донашивают и раздают, а не покупают.

«Первый большой исход – сразу после войны. Родные получали весточки из Польши»

– Люди уезжают за лучшей жизнью – это нормально.

Я сама в свое время уехала учиться в Гродно, а затем – в Минск. А мама осталась, но она была рада за меня, ведь я претворяла свою мечту в жизнь. Чтобы позвонить маме, я ездила на Октябрьскую площадь – в здании, которое сейчас занимает «Белтелеком», был переговорный пункт. А еще мы бесконечно ездили к маме на машине (в том числе с маленькими детьми), каждые два-три месяца – 280 км в одну сторону.

Поселок, где я родилась, – в приграничье Польши. За три года до моего рождения это вообще была польская территория. У нас часто кто-то уезжал за лучшей жизнью.

В войну мои родные приютили человека. Немцы объявили его в розыск за участие в сопротивлении – и каким-то образом вышли на его след. Он убегал и забежал в наш дом. Мама спрятала его в печь, заслонкой прикрыла, а на плиту быстро сковороду поставила – и стала яичницу жарить. Двое немцев с полицаем зашли к нам, видят: в доме никого чужого, на плите яичница шкворчит. Проверили по углам, посидели немного – и ушли. Тот человек в лес сразу убежал, а потом его вывезли – говорили, что в гробу. Так вот, потом в поселок передали весточку, мол, все хорошо с ним, уже в Польше – явно какая-то связь и в то время была.

Первый большой исход – сразу после войны. Жены и родные тех, кто так и не вернулся, получали весточки, мол, я остался в Польше, – и ехали к ним. Потом был второй исход и третий – уезжала в основном молодежь.

Телефонов ни у кого не было, но связь поддерживали в письмах. А еще ездили. Мой папа сильно болел, и соседи и знакомые привозили ему лекарства из Польши.

На Рождество нам приходили конверты с облатками (ритуальные хлебцы у католиков). Есть такое поверье: если преломить облатку с членами твоей семьи, ваша связь не прервется и в следующем году. И те, кто уехал, покупали облатку, отламывали кусочек – и слали с письмом родным сюда.

Сейчас в поселке, где я выросла, никого почти не осталось. Я была там лет пять назад – он такой покинутый, столько пустых домов.

Даже сообщения с ним уже нет. Я сама в последний раз приехала утром – чтобы пересесть с поезда на автобус. А оказалось, автобусы туда уже не ходят, как раньше.

Ну не ехать же мне домой, так и не посетив могилы родителей. Увидела такси – подошла и попросила водителя отвезти. Он сказал: «Это очень дорого – 50 рублей. Если вы ненадолго туда, подождите минут 20, у меня закончится смена, я пересяду на свою машину – и отвезу вас за полцены». Я подумала: «Боже, ну какой чудесный человек!»

И вот мы приехали, я отнесла цветы на кладбище (могила родителей досмотрена – за ней ухаживает мой двоюродный брат, он живет в Бресте). Потом съездили посмотреть на мой отчий дом. Я заглянула на пять минут к соседке – узнать, кто еще жив, кто уже умер. Никого в округе не осталось: все, кто мог, уехали.

«Перед видеозвонком обязательно привожу себя в порядок – а как иначе?»

– Что я думаю про исход из страны в последние годы – что вот такая у нас жизнь.

Я слежу за событиями, но больше в интернете, чем по телевизору. А вообще у меня другие интересы. По утрам я делаю зарядку (не так давно дочь подарила мне гимнастическую резинку, а еще у меня есть велотренажер), потом завтракаю и гуляю. Я много хожу, где-то прочла, что с возрастом нельзя прекращать двигаться, движение и есть жизнь.

У меня очень приятная дорога: часть пути высажена голубыми елями – это так красиво, затем идут липы, они пахнут даже сейчас, хотя и облетели. Дальше дорога идет вдоль озера, я подхожу и шучу, что пришла провести инвентаризацию – пересчитать уток.

К воде спускаются ивы, и я любуюсь ими. Наблюдаю, как играют дети. А назад я возвращаюсь мимо дома, где раньше жили мои внуки, и мимо песочницы, где они играли, – мне приятно.

Сейчас я хожу с палками для скандинавской ходьбы. В моем районе так вроде мало кто ходит, но, когда я где-то прислонила свои палки и отошла, им тут же приделали ноги. Сейчас даже в магазине вешаю их себе на руки, чтобы не лишиться.

По возвращении с прогулки я смотрю видео на YouTube – чаще документальные. Моя старшая внучка подписала меня на кучу англоязычных каналов – хочет, чтобы я выучила английский язык.

Ну, наверное, я могла бы, но стимула нет – все равно я никуда не поеду.

Еще я общаюсь. У меня на телефоне стоят всевозможные мессенджеры – и WhatsApp, и Viber, и Telegram, Instagram есть – и там все знакомые. А вот лучшей институтской подруги там нет. Она принципиально пользуется кнопочным телефоном, так что, если мне нужно отправить ей видео, я шлю ее дочери – а она показывает маме.

Дети, когда мы созваниваемся с ними, не всегда включают видео, но в конце разговора я прошу: «Дай я на тебя посмотрю!» Да, я понимаю, что они могут быть «не в форме». Я и сама не включаю видео, если мне звонят – а я, допустим, уже в постели. Но, когда я знаю о звонке заранее, обязательно привожу себя в порядок – а как иначе?

