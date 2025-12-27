Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом 27.12.2025, 14:53

Владимир Зеленский

По пути запланированы еще одни переговоры в Канаде.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, а также онлайн-встречу с лидерами Европы на пути во Флориду.

Как сообщает РБК-Украина об этом он сообщил во время общения с журналистами.

«Да, сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни», - рассказал он.

По его словам, планируется также онлайн-разговор с лидерами Европы.

«Мы проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки», - сказал Зеленский журналистам в субботу.

Президент Украины также добавил, что будет поднимать с лидерами сенсационные вопросы, которые есть в этих документах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com