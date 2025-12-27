Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом
- 27.12.2025, 14:53
По пути запланированы еще одни переговоры в Канаде.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, а также онлайн-встречу с лидерами Европы на пути во Флориду.
Как сообщает РБК-Украина об этом он сообщил во время общения с журналистами.
«Да, сейчас мы в самолете на пути во Флориду, Соединенные Штаты Америки. На этом пути мы остановимся в Канаде, у меня будет встреча с премьер-министром Канады Карни», - рассказал он.
По его словам, планируется также онлайн-разговор с лидерами Европы.
«Мы проговорим все вопросы, проинформируем, обменяемся теми деталями тех документов, о которых я буду говорить с президентом Соединенных Штатов Америки», - сказал Зеленский журналистам в субботу.
Президент Украины также добавил, что будет поднимать с лидерами сенсационные вопросы, которые есть в этих документах.