Украинские дроны еще на три месяца «закрыли» экспорт бензина и дизеля из РФ 27.12.2025, 15:13

1,238

Успешные атаки Украины продолжаются.

Россия продлила временный запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на постановление правительства РФ.

Согласно решению правительства, запрет будет касаться всех экспортеров топлива, включая его производителей.

На аналогичный срок российские чиновники продлили запрет экспорта дизельного топлива, судового топлива и других видов газойля. Это ограничение не распространяется на производителей дизеля.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на российском рынке топлива.

Издание напоминает, что Россия ввела ограничения на экспорт топлива в конце августа 2025 года - после того, как Украина усилила удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам и портам от Черного моря до Балтийского побережья. Журналисты отмечают, что результативные удары украинских беспилотников по российским НПЗ привели к кризису на российском рынке топлива, скачку цен на него и временному дефициту.

«Хотя с тех пор ситуация стабилизировалась, цены остаются относительно высокими, а атаки Украины продолжаются», - констатируют журналисты, добавляя, что запрет на экспорт топлива из РФ должен был бы завершиться в конце года.

