Как белорусам защитить свой Новый год от «русского мира» 6 27.12.2025, 15:21

3,306

Ритуалы и символы имеют значение.

Традиционные атрибуты празднования Нового Года в Беларуси имеют поразительно мало отношения к нашей стране. Бой курантов, «Советское шампанское» в бокалах, «Ирония судьбы» с экрана и новогодний концерт с российскими звездами — для многих белорусов это фон детства, нечто «само собой разумеющееся». На самом же деле это мягкая сила пророссийской пропаганды и, возможно, самый действенный ее инструмент, пишет BGmedia.

Что не так с курантами?

Прежде всего напомним, что празднование Нового Года в привычном нам (то есть, советском) формате — относительно недавнее изобретение. Лишь в 1947-м году 1-е января снова сделали официальным выходным, чтобы появился «общий светский праздник» без религиозного подтекста.

Центральным моментом новогодней ночи в СССР стал бой часов на Спасской башне Кремля. По всем союзным каналам показывали одну и ту же картинку: Москва, Красная площадь, кремлевские куранты, программная речь, гимн и тост. Эта схема в неизменном виде дожила до сегодняшней России.

Для белорусов, которые десятилетиями жили в этом информационном поле, Новый год автоматически «привязан» к Кремлю. Мы встречаем праздник «под бой курантов», даже когда никаких курантов вовсе нет. Эту привычку сознательно формировало советское, а потом российское ТВ. Избавляться ли от нее — дело каждого, но осознавать навязанное извне необходимо.

На темном фоне изображение московского кремля

Центральным моментом новогодней ночи в СССР стал бой часов на Спасской башне Кремля.

«Шампанское для пролетариата»

За, казалось бы, безобидным «Советским шампанским» тоже стоит вполне конкретная политика. В 1930-е советская власть решила сделать «буржуазную роскошь» массовым продуктом. По личному решению Сталина были созданы винные тресты, задачей которых стало производство дешевого игристого — «шампанского для пролетариата».

После распада СССР эти бутылки продолжили разливать уже в постсоветских странах, под тем же или слегка измененным названием. В результате фактически мы пьем белорусское или украинское игристое, а на столах — все равно «советское». Бренд работает как эмоциональный якорь, мол, «так праздновали всегда». Это чрезвычайно успешная советская кампания, которую, как ни печально, мы продвигаем сами. Но выставляя на праздничный стол такие знакомые зеленоватые бутылки со словом «советское», стоит помнить, что «советское» — это еще и немыслимое число репрессий, уничтожение всего национального и тотальное лицемерие властей. Действительно ли нам нужны такие атрибуты?

«Голубой огонек» и российская эстрада на наших кухнях

Очередные непрошенные «гости» белорусских новогодних празднований — звезды российской эстрады. Формат застольного концерта с шутками и тостами возник в СССР в 1960-е в виде программы «Голубой огонек». Она задумывалась как символ того, что «вся страна собирается за одним столом».

В постсоветское время идея осталась той же, только герои сменились на поп-звезд и артистов-ударников пропагандистского фронта. В итоге, вместе с «шампанским» и салатом оливье в наши дома попадает модель мира, где по умолчанию главная сцена — московская, главные шутки — российские, а белорусским артистам, если и найдется место, то где-нибудь на периферии большого «общего праздника».

«Ирония судьбы» как символ советской нормальности

Наконец, отдельная линия — советские новогодние фильмы, в первую очередь «Ирония судьбы, или С легким паром». Снятая в 1970-е, эта комедия стала почти обязательной частью новогоднего эфира. Российские телеканалы крутят ее каждый год, чтобы зрители знали наизусть уже не только сюжет, но и очередность сцен.

В итоге даже новые поколения белорусов растут, окруженные типичным советским контекстом: одинаковые дворы, типовые квартиры, «огромная страна», где «от Бреста до Владивостока» все одно и то же. Каждая такая трансляция — мягкое напоминание о нормальности этой унификации, мол, так и должно быть, что Москва и Ленинград (теперь Санкт-Петербург) — центр вселенной. Когда в новогоднюю ночь главные телеканалы снова и снова выстраивают сетку вокруг российских фильмов и концертов, у беларуского зрителя почти не остается шанса разглядеть нашу реальность.

Почему это действительно важно?

Конечно, можно возразить: «Что здесь такого, всего лишь дань традициям, ностальгия, те самые фильмы…». Но в ситуации, когда Беларусь политически и экономически всё сильнее зависит от Москвы, такие «мелочи» превращаются в инфраструктуру русскости.

Каждая новогодняя ночь с празднованием по чужому сценарию — очередной кирпичик в ощущении, что «нормально» ориентироваться на российскую картину мира.

Несмотря ни на что, в Беларуси есть свои символы праздника, свои традиции и артисты. Да, они не входят в наши дома «с ноги», как российские. Но мы всегда можем обратиться к ним, стоит только сознательно сделать небольшое усилие. Ведь Новый год — время, когда мы прощаемся с прошлым и проектируем будущее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com