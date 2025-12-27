Зеленский назвал четкие «красные линии» Украины в мирных переговорах 27.12.2025, 15:28

1,334

Владимир Зеленский

Идет работа над тем, чтобы был минимум несогласованных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал четкие «красные линии» для Украины в мирных переговорах перед встречей президентов в США. По его словам, это территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский отметил, что идет работа над тем, чтобы был минимум несогласованных вопросов.

«Безусловно, есть «красные линии» для Украины, и я уверен, что есть компромиссные предложения американцев, знаем их, ну и, наверное, у врага нашего также есть свои цели. Все эти вопросы очень чувствительные. Это и территории, и ЗАЭС. Вы знаете мое отношение - юридически мы ничего признавать не будем ни при каких условиях. Если будет обновление подходов, безусловно, перед тем или иным решением мы будем коммуницировать с народом», - заявил он.

По его словам, вопрос обсуждения с обществом: это референдум или те или иные законодательные изменения.

«Но самое главное - это гарантии безопасности. Кроме территориальных вопросов, ЗАЭС, есть гарантии безопасности, которые для нас очень важны», - уточнил он.

Приблизилась ли Украина к прекращению огня и завершению войны

Президент Украины во время общения с журналистами напомнил, что Украина не начинала эту войну, это сделала - Россия.

«Второе, Украина поддержала предложение президента Трампа о прекращении огня. Третье, Украина пошла на много разных компромиссов и в этом есть фиксация в наших договоренностях, в рабочих договоренностях, в нашем 20-пунктном плане. Украина идет на все, на все, что может остановить эту войну. Это говорит о том, что для нас приоритет номер один или единственный приоритет - это окончание войны», - заявил он.

Украинский лидер назвал мир - приоритетом Украины и подчеркнул, что «мы должны быть сильными за столом переговоров. А чтобы быть сильными, нам нужна поддержка мира, Европы и Соединенных Штатов Америки».

«В этой войне, войне России против Украины, мы хотим мира, а Россия демонстрирует желание продолжать войну. И если весь мир, Европа и Америка, будет на нашей стороне, мы все вместе остановим Путина. Потому что все мы вместе будем хотеть одного - окончания войны, нормального мира, устойчивого мира, безопасного для всего мира», - уточнил он.

По его словам, если США или Европа будут на стороне России, это значит, что будет продолжение войны.

«Здесь нет больше вариантов. Есть вариант А - окончание войны как можно быстрее, остановка России - или продолжение войны. И это риск для всех стран мира, потому что Россия не остановится, несмотря на любые договоры, на любые красноречивые их месседжи. Они не остановятся на Украине», - добавил он.

