В Беларуси продают дворец на берегу озера всего за 42 рубля 1 27.12.2025, 15:35

В 1909 году здесь была создана и поставлена одна из первых белорусских пьес.

На площадке «БУТБ-Имущество» в январе пройдет аукцион по продаже усадебного дома в Ушачском районе. Здание площадью 705 квадратов рядом с озерами оценили всего в 42 рубля. Рассказываем, что это за усадьба и чем она знаменита, пишет realt.by.

Усадьба «Малые Дольцы» находится в деревне Новая Жизнь Ушачского района Витебской области. Статус историко-культурной ценности она получила лишь в 2020 году. До 2013 года здесь располагалась контора местного сельхозпредприятия. Но если копнуть глубже, то можно узнать, что усадебный дом был построен в 1848 году, а к началу XX века усадьба принадлежала роду Сущинских. В 1909 году здесь была создана и поставлена одна из первых белорусских пьес — «Михалка».

На данный момент здание площадью 705 квадратов законсервировано. Оно представляет из себя капитальное строение из кирпича с подвалом, мезонином, пристройкой. Оконные проемы закрыты (кладка из блоков), крыша накрыта шифером. Эти меры позволили защитить центр имения от вандализма и разрушений. Рядом сохранились фрагменты старинного парка.

Усадьба расположена в интересном месте — неподалеку протекает река Ушача, тут же три озера и лес.

К усадьбе относится 11,48 сотки земли на правах аренды сроком на 50 лет. Новый владелец сможет использовать земельный участок для ведения предпринимательской деятельности и размещения объектов производственно-делового назначения, сельскохозяйственных объектов и даже для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома.

Аукцион состоится на площадке «БУТБ-Имущество» 23 января 2026 года. Начальная стоимость — 42 рубля. Интересно, что рыночная стоимость дома еще пару лет назад составляла 115 тысяч рублей.

