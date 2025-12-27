Долину затолкали в юридический гроб1
- Александр Невзоров
- 27.12.2025, 15:49
Но в этой истории примечательно другое.
Завершилась история Долиной.
Грымзу, к чертям, выселили, а её рыдающей головой СМИ играют в футбол.
Само по себе событие ничтожно.
Но!
Примечательно другое.
Желая продемонстрировать наличие «правосудия», режим доказал лишь абсолютную радиоуправляемость судов всех инстанций.
Те же самые шараги, что категорично отказывали покупательнице квартиры в любых претензиях ( Хамовнический, Второй Кассационный, Мосгорсуд) моментально поменяли правовую «ориентацию», затолкали Долину в юридический гроб и заколотили его крышку.
Тот же суд, что гневно требовал от Лурье «немедленно отстать от народной артистки» - распорядился «немедленно» вытряхнуть Долину из спорной квартирки.
Любители интриг наблюдали виртуозную работу оператора, который получив новые указания, с помощью простого пульта управлял движением, речью, улыбками и решениями судейских.
Вероятно, устройство, при помощи которого можно рулить работниками судов и самих судей работает по принципу КСР (командное следящее радиоуправление).
Кстати, оно может регулировать и более сложные процессы, чем «дело Долиной».
При съемках «Парков Юрского периода» КСР обеспечивали идеальную пластику и мимику макетов игуанодонов и тиранозавров.
Александр Невзоров, «Телеграм»