Долину затолкали в юридический гроб

1
  • Александр Невзоров
  • 27.12.2025, 15:49
  • 4,360
Долину затолкали в юридический гроб
Лариса Долина

Но в этой истории примечательно другое.

Завершилась история Долиной.

Грымзу, к чертям, выселили, а её рыдающей головой СМИ играют в футбол.

Само по себе событие ничтожно.

Но!

Примечательно другое.

Желая продемонстрировать наличие «правосудия», режим доказал лишь абсолютную радиоуправляемость судов всех инстанций.

Те же самые шараги, что категорично отказывали покупательнице квартиры в любых претензиях ( Хамовнический, Второй Кассационный, Мосгорсуд) моментально поменяли правовую «ориентацию», затолкали Долину в юридический гроб и заколотили его крышку.

Тот же суд, что гневно требовал от Лурье «немедленно отстать от народной артистки» - распорядился «немедленно» вытряхнуть Долину из спорной квартирки.

Любители интриг наблюдали виртуозную работу оператора, который получив новые указания, с помощью простого пульта управлял движением, речью, улыбками и решениями судейских.

Вероятно, устройство, при помощи которого можно рулить работниками судов и самих судей работает по принципу КСР (командное следящее радиоуправление).

Кстати, оно может регулировать и более сложные процессы, чем «дело Долиной».

При съемках «Парков Юрского периода» КСР обеспечивали идеальную пластику и мимику макетов игуанодонов и тиранозавров.

Александр Невзоров, «Телеграм»

