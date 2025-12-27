Долину затолкали в юридический гроб 1 Александр Невзоров

27.12.2025, 15:49

4,360

Лариса Долина

Но в этой истории примечательно другое.

Завершилась история Долиной.

Грымзу, к чертям, выселили, а её рыдающей головой СМИ играют в футбол.

Само по себе событие ничтожно.

Но!

Примечательно другое.

Желая продемонстрировать наличие «правосудия», режим доказал лишь абсолютную радиоуправляемость судов всех инстанций.

Те же самые шараги, что категорично отказывали покупательнице квартиры в любых претензиях ( Хамовнический, Второй Кассационный, Мосгорсуд) моментально поменяли правовую «ориентацию», затолкали Долину в юридический гроб и заколотили его крышку.

Тот же суд, что гневно требовал от Лурье «немедленно отстать от народной артистки» - распорядился «немедленно» вытряхнуть Долину из спорной квартирки.

Любители интриг наблюдали виртуозную работу оператора, который получив новые указания, с помощью простого пульта управлял движением, речью, улыбками и решениями судейских.

Вероятно, устройство, при помощи которого можно рулить работниками судов и самих судей работает по принципу КСР (командное следящее радиоуправление).

Кстати, оно может регулировать и более сложные процессы, чем «дело Долиной».

При съемках «Парков Юрского периода» КСР обеспечивали идеальную пластику и мимику макетов игуанодонов и тиранозавров.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com