27 декабря 2025, суббота, 16:34
Фальш и цинизм

  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 27.12.2025, 15:59
Фальш и цинизм

Непраздничные размышления об одной официозной акции.

Накануне Нового года в рамках официозной акции «Наши дети» чиновники и люди в погонах зачастили в гости в детские дома, школы-интернаты и больницы.

К маленьким пациентам одной из минских детских клиник наведался десант из Следственного комитета во главе с зампредседателя ведомства Сергеем Аземшей.

«Дети подготовили для гостей новогоднее представление с песнями и танцами», сообщает провластная пресса, а генерал-майор юстиции Аземша «вручил каждому ребенку подарки и пожелал всем крепкого здоровья».

А еще он пообщался с маленькими пациентами и медперсоналом, «подчеркнув важность подобных акций для создания праздничной атмосферы и поддержки духа детей, находящихся на лечении».

Вопрос о том, почему находящимся на лечении детям приходится готовить «представление с песнями и танцами», остается открытым. Как и то, в чем, собственно, важность и необходимость визитов в больницу посторонних взрослых. Ведь праздничную атмосферу могут создать родные и медперсонал.

Сегодня куда важнее то, что в многих больницах, прежде всего в регионах, в небольших райцентрах, банально не хватает тех самых врачей и медсестер. Из-за чего все чаще под угрозой закрытия оказываются детские отделения.

Эту ситуацию не исправить казенными утренниками, отправь ты в больницу с подарками хоть целого министра юстиции или главу КГБ.

К детям пришли чиновники и силовики. Что из этого получилось

И что самое циничное, все эти гости, в погонах и без, рассказывающие о «заботе государства о детях», во многом и приложили руку к нехватке кадров в больницах.

Артем Синицын, «Салідарнасць»

