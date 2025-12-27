закрыть
27 декабря 2025, суббота, 16:34
В Сеть попал интересный тест на внимательность

  • 27.12.2025, 16:10
В Сеть попал интересный тест на внимательность

Испытайте себя.

На первый взгляд такие задания кажутся детскими — и именно в этом их главный подвох. Мозг взрослого человека привык усложнять, искать скрытые смыслы и строить гипотезы, тогда как простые задачи требуют совсем другого режима работы.

Здесь важны не знания, не логика и не опыт, а чистая внимательность и способность быстро выделить нужное среди лишнего, пишет «Вокруг света».

С точки зрения когнитивной науки подобные задания проверяют базовые механизмы внимания: скорость зрительного сканирования, концентрацию и умение не «перегревать» мышление. У детей эти навыки часто работают лучше именно потому, что они ещё не пытаются анализировать сверх меры.

Ограничение в 30 секунд усиливает эффект. В условиях дефицита времени мозг либо мгновенно находит решение, либо начинает метаться между вариантами и теряет фокус. Поэтому такие тесты нередко вызывают удивление и лёгкое раздражение: задача простая, а ответ не находится.

Так у какого кота нет хвоста? Свой ответ напишите в комментариях.

