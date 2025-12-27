«Лукашенко весит уже далеко не 150 килограммов» 27.12.2025, 16:25

Белорусы высмеяли диктатора.

Журналисты заметили, что Лукашенко внезапно исчез с радаров. Диктатора нет на публике третий день.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли диктатора. Приводим некоторые из них:

«А потом о смерти узнаем через неделю после похорон».

«Жирный агрофюрер не 150, а 300 килограмм веса имеет».

«Таблетки от ожирения жрет».

«Коров доит, а то молодёжь рвения совсем не проявляет»

«На ремонте старик, под капельницей валяется».

