«Лукашенко весит уже далеко не 150 килограммов»
- 27.12.2025, 16:25
Белорусы высмеяли диктатора.
Журналисты заметили, что Лукашенко внезапно исчез с радаров. Диктатора нет на публике третий день.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высмеяли диктатора. Приводим некоторые из них:
«А потом о смерти узнаем через неделю после похорон».
«Жирный агрофюрер не 150, а 300 килограмм веса имеет».
«Таблетки от ожирения жрет».
«Коров доит, а то молодёжь рвения совсем не проявляет»
«На ремонте старик, под капельницей валяется».