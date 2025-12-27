Зеленский рассказал, кто еще будет на встрече с Трампом от Украины
- 27.12.2025, 16:36
Президенты встретятся уже завтра в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Президент Украины Владимир Зеленский уже отправился в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. На переговорах от Украины будут присутствовать еще пять человек.
Об этом рассказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, в состав украинской переговорной группы для встречи с Трампом, вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник главы Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
- За американскую сторону говорить я не буду, потому что это выбор президента Трампа. Думаю, что наша переговорная группа вам известна, кроме Рустема Умерова, будет министр экономики Соболев, а также будет Андрей Гнатов, а также будет Александр Бевз, а также будет Кислица, - сказал Зеленский.