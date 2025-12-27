Сравнили стоимость новогодней корзины в Минске и Варшаве 3 27.12.2025, 17:42

Что из этого получилось?

Издание «Салідарнасць» второй год сравнивает цены на новогодние товары в двух столицах. Заодно журналисты проверили и скидки. Цены сравнивали в двух сетях — польском «Ашане» и беларусском «Евроопте». Вот что у них получилось.

Праздничный стол по версии издания должен выглядеть так:

- на горячее курица, мясо по-французски из свинины и картошка,

- два салата — крабовый и оливье,

- помидоры с плавленым сыром, бутерброды с красной рыбой и икрой, мясная и сырная нарезки,

- из фруктов — бананы, виноград, мандарины и груши,

- килограмм шоколадных конфет,

- напитки — Coca-Cola и апельсиновый сок.

Сходу скажем, что в этом году, как бы это удивительно ни звучало, нам удалось собрать корзину дешевле, чем в прошлом. Во многом повезло со скидками. Но обо всем по порядку.

Сразу удалось найти дешевый картофель. За кило вышло 1,49 злотых (1,2 беларуских рубля по курсу на 24 декабря) против 3,48 злотых в прошлом году. Морковь в цене осталась неизменной, а лук подешевел — берем кило за 2,99 (2,4 бел. руб.).

Значительно подорожали мандарины — сейчас кладем в корзину килограмм за 6,99 злотых (5,6 руб.), хотя в прошлом году они нам обошлись в 4,48.

А вот бананы в этом году на существенной скидке — 3,45 злотых (2,8 руб.).

Виноград в этом году будем смотреть не за 500 граммов, а сразу за кг, поскольку в обоих магазинах он есть и так выходит честнее. В Варшаве он обойдется в 19,99 злотых (около 16 руб.).

Сыры камамбер и бри подорожали, но совсем незначительно — оба варианта обойдутся нам в 6,98 злотых (5,6 руб.), в прошлом году было 6,78. Творожный сыр Almettе тоже немного прибавил в цене — 6,48 злотых (5,2 руб.)

Остальные сыры, как и наш стандартный набор колбас, в цене почти либо совсем не изменились.

Значительно подорожали польские яйца. Сейчас самые бюджетные обойдутся нам в 9,98 злотых (около 8 рублей). Сливочное масло, напротив, на злотый подешевело — сейчас 6,98 (5,6 руб.).

Один из самых главных и дорогих продуктов сейчас на хорошей скидке — икра горбуши 90-граммовая обойдется нам 39,9 злотых (около 32 рублей), а в прошлом мы купили ее за 55 злотых. Однако это все равно дороже, чем в Минске. Лосось 250 грамм берем за 27,99 злотых.

В отделе мяса смотрим на тушку курицы — она в цене не изменилась и обойдется нам в 10,98 злотых за кг и свинину на мясо по-французски — корейка без кости подорожала за год на один злотый и обойдется нам в 26,99 злотых (22,6 руб.).

Из напитков, как всегда, берем апельсиновый сок — 6,98 злотых (5,6 руб.) и 1,5 литра Coca-Cola — она значительно подорожала по сравнению с прошлым годом и сейчас стоит 8,87 злотых (7,1 руб.) против 5,98 в прошлом. Так что иностранный студент, который записывал ролик о подорожании колы в Минске, взгрустнул бы и в Варшаве.

Итого новогодняя корзина в Варшаве обошлась нам в 368,7 злотых. Это 298,6 белoруcских рублей. В 2024-м эта корзина обошлась нам в 373 злотых, в 2023-м — в 363.

Как видим по продуктам, подорожание многих было незначительным, а вот скидки в этом году перед праздниками довольно неплохие, во многом за счет этого нам удалось собрать корзину дешевле.

Картофель в Минске в этом году тоже немного дешевле, чем в прошлом — 0,99 копеек за кило. Хотя тут стоит сказать, что в 2023-м картошка нам обходилась в 0,69 копеек. При этом лук заметно подорожал — в прошлом году брали по 1,47 рублей, в этом — 1,59.

Сильно подорожали в Беларуси сыры. В прошлом году они нам обошлись от 6,5 до 9 рублей. Сейчас — от 9,8 до 13. Это камамбер, бри и с голубой плесенью.

Колбасы остались примерно на том же уровне. А вот мясо в целом подорожало. Тушка курицы сейчас обойдется нам в 6,89 рублей (в прошлом году 6,59), а свинина самое меньшее в 19 рублей, хотя в прошлом году находили за 17.

В «Евроопте», как и в «Ашане» повезло со скидками на икру. Урвали 90 грамм икры горбуши за 18,99 злотых. В прошлом году она нам обошлась во столько же. На скидке была и красная рыба. Правда, берем не лосось, как в Польше, а форель — 14,49 за 200 граммов (на 50 меньше, чем в Варшаве).

Из напитков сильно подорожал апельсиновый сок. В этом году литр обойдется нам в 6,21 рублей. А 1,5 литра Coca-Cola — в 3,75.

Итого мы отдали 240,8 рублей. В прошлом году эта корзина обошлась нам в 236,8 рублей, а в 2023-м — в 218.

Подводим итоги

Варшавская корзина в 2025-м обошлась на 1,1% дешевле, чем в 2024-м. А вот минская на 1,6% дороже, чем в прошлом году. Сравним также, сколько таких продуктовых магазин может позволить себе поляк и белoрус, учитывая среднюю зарплату в стране.

В Польше средняя зарплата «чистыми» составляет 6310 злотых. На них поляк может позволить себе 17 продуктовых корзин стоимостью 298,6 злотых. Ух, намного больше, чем белoрус. В прошлом году поляки, по нашим подсчетам, могли позволить себе 16 новогодних корзин.

