Путин в агонии

Pассекреченные данные из архива нацбезопасности США подтвердили это.

Кремлевский диктатор Путин уже долгие десятилетия был одержим идеей уничтожения Украины. Как рассказал глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, недавно рассекреченные данные из архива национальной безопасности США лишь подтвердили это.

- Я довольно часто встречал в различных источниках, документах ссылку на разговор, который произошел между президентом Джорджем Бушем-младшим и Путиным в то время. Об этом было известно достаточно давно, просто не было документального подтверждения этого. Я считаю, что это очень важное событие, поскольку оно четко показывает, что у кремлевского диктатора уже на протяжении многих десятков лет была одержимость идеей уничтожения независимости Украины, — говорит Мережко.

Теперь уже ясно, что все эти годы такое понятие, как международное право, было для Путина пустым звуком. Равно как и признание Украины независимым государством всем цивилизованным миром.

- Кремлевский диктатор никогда не считал Украину независимым, суверенным государством. Если ссылаться на международное право, то в его основе лежит такой принцип, как принцип суверенного равенства государств, который предполагает две вещи. Первая — уважение к суверенитету любого государства, вторая, которая логически проистекает из этого, — принцип равенства государств. И вот как раз отношение Путина к Украине, и не только, ведь в этих документах мелькнул еще и Казахстан, противоположное. У него такое отношение ко многим государствам, которые когда-то в свое время входили в состав СССР, — отметил политик.

Основной задачей РФ Александр Мережко считает не столько захват украинских территорий, сколько уничтожение украинской государственности. И в США должны это понимать.

- Это важно понимать для того, чтобы не строить иллюзий, что задача кремлевского диктатора состоит в том, чтобы аннексировать, вопреки международному праву, какую-то часть территории Украины. Главная идея Кремля состоит в том, чтобы уничтожить государственность Украины. Вот сейчас, с учетом того контекста, в котором происходят переговоры между представителями Украины и США, это очень важный момент. То есть необходимо понимать главную задачу Кремля и не иметь никаких иллюзий насчет того, что если согласиться на эти абсурдные, противоправные, нелогичные требования Кремля сейчас, то это каким-то образом изменит ситуацию, — уверен глава комитета.

На Украине российская агрессия не остановится, считает Мережко. В планах у Путина — восстановление СССР.

- Путин пытается восстановить советскую империю. А это значит то, что он будет пытаться захватить территории тех государств, которые в свое время входили в состав СССР. Но, кроме того, он будет пытаться восстановить влияние, гегемонию советской империи во всей Европе. То есть вот это его основная стратегическая задача. Это то, что называют иногда в западной политологии термином «grand strategy» — великая стратегия. И в этом опасность Путина, и в этом опасность восстановления империи, к которой стремится Путин, — отмечает политик.

Александр Мережко считает, что реализовать этот план у Путина не получится, но в попытках его воплощения в жизнь кремлевский диктатор способен создать новые угрозы для мира.

- С одной стороны, планы Путина нереалистичны, а с другой стороны, сами попытки восстановить эту империю могут привести, а отчасти уже привели, к серьезным войнам и к увеличению угрозы, которую представляет империя зла. В свое время президент Рейган охарактеризовал Советский Союз как империю зла. Сегодня Россия представляет собой вот такую империю зла, которая собирается увеличиться в своих масштабах, — говорит он.

Тем не менее, нынешнюю попытку захвата Украины глава комитета по вопросам внешней политики называет не иначе, как агонией путинского режима.

- С моей точки зрения, то, что происходит сейчас, агрессия России против Украины, это агония путинской империи. Есть стойкое ощущение, что эта империя обречена на распад, и она пытается каким-то образом остановить этот процесс. Достаточно посмотреть более широко на историю последних, например, ста лет и даже больше. Мы видим, что история России, начиная с Российской империи, СССР, это, по сути, была история распада империи. Она постепенно уменьшалась в своих размерах. То, что происходит сейчас, это как раз преддверие неизбежного. И об этом думать надо Западу, что они будут делать, в том числе и США, когда произойдет распад РФ, — предполагает Мережко.

Что же касается возможных переговоров о мире, то политик уверен, что окружение Трампа прекрасно понимает желание Путина попросту затянуть эти переговоры. Также все прекрасно отдают себе отчет в том, что РФ не хочет мира.

- Я уверен в том, что президент Трамп, ну или по крайней мере его ближайшее окружение, например, государственный секретарь Марко Рубио, прекрасно понимают, что происходит и каковы подлинные задачи Путина. Даже в зарубежных СМИ появлялась информация о том, что президент Трамп прекрасно отдает себе отчет, что задача Путина состоит не в том, чтобы захватить больше территории, а в том, чтобы лишить Украину государственности, — говорит глава комитета.

Что касается текущей ситуации, то, как предполагает Александр Мережко, Россия уже достигла момента, когда наступает точка перенапряжения сил, и теперь время будет играть против страны-агрессора.

- Россия не выигрывает в этой войне. Наоборот, есть такое ощущение, что наступает момент перенапряжения с ее стороны. Это момент, когда время начнет быть не на стороне агрессора, а на стороне Украины. Россия начнет выдыхаться, в том числе и на фронте. Путин чувствует неизбежность этого, и отсюда появляется такая дерзость и наглость в его заявлениях и требованиях. Она как раз является проявлением слабости. Путин очень четко чувствует, что наступает неизбежное, и события поворачиваются против России, — констатирует Мережко.

Именно сейчас страна-агрессор наиболее опасна. Кремлевский диктатор все бросает на кон, пытаясь решить свои задачи на фронте.

- Нам необходимо выдержать этот очень опасный период. Сейчас Путин особенно опасен, он прибегает к шантажу, когда пытается решить свои задачи. С помощью военной силы ему не удалось это сделать, но он пытается этого добиться политическим путем. В том числе используя определенное влияние через некоторых представителей администрации президента США. Для нас очень важно не поддаваться на провокации. Возможно, следующий год станет годом, который принесет изменения как раз в пользу Украины, — отмечает политик.

Сейчас политика США в отношении Украины нестабильна, в том числе и из-за нынешнего президента — Дональда Трампа.

- Даже американские наблюдатели и политологи говорят о том, что Трамп движется путем таких зигзагов. Иногда делает правильные шаги — имеется в виду введение санкций против двух российских энергетических компаний. Он иногда делает два шага вперед, один назад, иногда наоборот. Однако с ним необходимо работать, причем не только нашей дипломатии, не только нашему президенту, но и европейским лидерам. Мы видим уже конкретные результаты этой работы, — подвел итоги Мережко.

