Зеленский назвал пять вещей, которые хочет обсудить с Трампом
- 27.12.2025, 18:01
По его мнению, теперь в Вашингтоне лучше понимают «красные линии» Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 5 тематических блоках, о которых шла речь в переговорах по «мирному плану» и которые он хочет обсудить на ожидаемой встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Так Зеленский перечислил тематические блоки, которые обсуждаются украинской и американской стороной и будут темами его разговора с Трампом 28 декабря.
- Мы обсуждаем гарантии безопасности Украина-Соединенные Штаты. Это один документ. Мы обсуждаем также гарантии гарантии безопасности с Европой. Мы обсуждаем военное измерение. Это часть гарантий безопасности, – отметил президент.
Четвертым блоком он упомянул «план благосостояния, в котором будет еще много разных документов», в рамках которого обсуждается привлечение на восстановление Украины до 800 млрд долларов и создание ряда фондов.
- И пятое, то, что мы хотим обсудить с президентом (Трампом) – это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали. Они, безусловно, проговорят все это с русскими, и будем иметь feedback (обратную связь – Ред.), – подытожил Зеленский.
Также во время брифинга Зеленский выразил оценку, что теперь в Вашингтоне лучше понимают «красные линии» Украины относительно параметров завершения войны.