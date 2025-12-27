Зеленский назвал пять вещей, которые хочет обсудить с Трампом 27.12.2025, 18:01

По его мнению, теперь в Вашингтоне лучше понимают «красные линии» Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о 5 тематических блоках, о которых шла речь в переговорах по «мирному плану» и которые он хочет обсудить на ожидаемой встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Так Зеленский перечислил тематические блоки, которые обсуждаются украинской и американской стороной и будут темами его разговора с Трампом 28 декабря.

- Мы обсуждаем гарантии безопасности Украина-Соединенные Штаты. Это один документ. Мы обсуждаем также гарантии гарантии безопасности с Европой. Мы обсуждаем военное измерение. Это часть гарантий безопасности, – отметил президент.

Четвертым блоком он упомянул «план благосостояния, в котором будет еще много разных документов», в рамках которого обсуждается привлечение на восстановление Украины до 800 млрд долларов и создание ряда фондов.

- И пятое, то, что мы хотим обсудить с президентом (Трампом) – это план последовательных действий. То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали. Они, безусловно, проговорят все это с русскими, и будем иметь feedback (обратную связь – Ред.), – подытожил Зеленский.

Также во время брифинга Зеленский выразил оценку, что теперь в Вашингтоне лучше понимают «красные линии» Украины относительно параметров завершения войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com