Пинчанка провалилась на своем авто в яму дорожников

Пинчанка провалилась на своем авто в яму дорожников4
- 27.12.2025, 18:13
Ее еще и оштрафовали.
В Пинске легковой автомобиль попал в яму на дороге, где проводились ремонтные работы. Инцидент произошел на одной из городских улиц.
Как сообщили силовики, 43-летний рабочий покинул место проведения ремонта, не оградив опасный участок. В это время 64-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mitsubishi, из-за ослепления солнцем не справилась с управлением и въехала в яму.
В результате происшествия женщина не пострадала, однако автомобиль получил механические повреждения.
По итогам проверки в отношении рабочего составлен протокол за нарушение правил содержания дорог и улиц. Водительнице также вынесен административный протокол — за нарушение правил дорожного движения.