закрыть
27 декабря 2025, суббота, 19:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пинчанка провалилась на своем авто в яму дорожников

4
  • 27.12.2025, 18:13
  • 3,414
Пинчанка провалилась на своем авто в яму дорожников

Ее еще и оштрафовали.

В Пинске легковой автомобиль попал в яму на дороге, где проводились ремонтные работы. Инцидент произошел на одной из городских улиц.

Как сообщили силовики, 43-летний рабочий покинул место проведения ремонта, не оградив опасный участок. В это время 64-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mitsubishi, из-за ослепления солнцем не справилась с управлением и въехала в яму.

В результате происшествия женщина не пострадала, однако автомобиль получил механические повреждения.

По итогам проверки в отношении рабочего составлен протокол за нарушение правил содержания дорог и улиц. Водительнице также вынесен административный протокол — за нарушение правил дорожного движения.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин