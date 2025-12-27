Пинчанка провалилась на своем авто в яму дорожников 4 27.12.2025, 18:13

3,414

Ее еще и оштрафовали.

В Пинске легковой автомобиль попал в яму на дороге, где проводились ремонтные работы. Инцидент произошел на одной из городских улиц.

Как сообщили силовики, 43-летний рабочий покинул место проведения ремонта, не оградив опасный участок. В это время 64-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mitsubishi, из-за ослепления солнцем не справилась с управлением и въехала в яму.

В результате происшествия женщина не пострадала, однако автомобиль получил механические повреждения.

По итогам проверки в отношении рабочего составлен протокол за нарушение правил содержания дорог и улиц. Водительнице также вынесен административный протокол — за нарушение правил дорожного движения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com