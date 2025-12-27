В Германии над аэропортом заметили дроны 27.12.2025, 18:20

Семь рейсов были перенаправлены.

Аэропорт немецкого города Ганновер в федеральной земле Нижняя Саксония был временно закрыт из-за обнаружения дронов. Как пишет агентство dpa со ссылкой на представителя аэропорта в субботу, 27 декабря, вылеты и посадки были прекращены накануне вечером, в 21:47, запрет действовал до 00:16.

Семь самолетов были перенаправлены в Падерборн, Бремен, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Из-за того, что два самолета не смогли приземлиться в Ганновере, утром в субботу были отменены и их вылеты из этого аэропорта - во Франкфурт и Париж.

Официальных сообщений с подробностями, касающихся обнаружения беспилотников пока нет. По информации газеты Hannoversche Allgemeine Zeitung, сперва один дрон был замечен поблизости от аэропорта. Через час к воздушной гавани приближались еще два летательных аппарата: ожидавшие в терминале видели их невооруженным глазом, пишет газета.

Аэропорт Ганновера останавливал работу из-за дронов в ноябре

В начале ноября аэропорт Ганновера также приостанавливал работу на 45 минут из-за обнаруженного неподалеку от него дрона. Тогда БПЛА увидели пилоты заходившего на посадку авиалайнера и доложили о нем сотрудникам аэропорта. Судя по всему, дрон летал над близлежащей промышленной зоной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com