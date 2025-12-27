В Германии над аэропортом заметили дроны
- 27.12.2025, 18:20
Семь рейсов были перенаправлены.
Аэропорт немецкого города Ганновер в федеральной земле Нижняя Саксония был временно закрыт из-за обнаружения дронов. Как пишет агентство dpa со ссылкой на представителя аэропорта в субботу, 27 декабря, вылеты и посадки были прекращены накануне вечером, в 21:47, запрет действовал до 00:16.
Семь самолетов были перенаправлены в Падерборн, Бремен, Дюссельдорф и Франкфурт-на-Майне. Из-за того, что два самолета не смогли приземлиться в Ганновере, утром в субботу были отменены и их вылеты из этого аэропорта - во Франкфурт и Париж.
Официальных сообщений с подробностями, касающихся обнаружения беспилотников пока нет. По информации газеты Hannoversche Allgemeine Zeitung, сперва один дрон был замечен поблизости от аэропорта. Через час к воздушной гавани приближались еще два летательных аппарата: ожидавшие в терминале видели их невооруженным глазом, пишет газета.
Аэропорт Ганновера останавливал работу из-за дронов в ноябре
В начале ноября аэропорт Ганновера также приостанавливал работу на 45 минут из-за обнаруженного неподалеку от него дрона. Тогда БПЛА увидели пилоты заходившего на посадку авиалайнера и доложили о нем сотрудникам аэропорта. Судя по всему, дрон летал над близлежащей промышленной зоной.