«Еле шли, но не останавливались»

Как украинский сержант держал позицию 472 дня.

Украинский военный, сержант Сергей Тищенко, провел 472 дня подряд на передовой, большую часть этого времени - во влажном подземном бункере под постоянными обстрелами, без доступа к дневному свету и свежему воздуху. Об этом он рассказал уже после возвращения домой под Киевом в интервью The New York Times (перевод - «Униан»).

- Я надеялся, что это будет месяц, максимум два. Я не ожидал, что это продлится так долго, - признался военный.

Сергей Тищенко - 46-летний ветеринар, отец пятерых детей, которого мобилизовали в феврале 2023 года. Он служил боевым медиком, а летом 2024 года был переведен в 30-ю бригаду в Донецкой области. Продолжительность новой ротации ему не сообщили.

Сначала он ожидал стандартные 30-40 дней, однако после атаки на позицию в сентябре 2024 года, во время которой погибли его побратимы и не прибыло ни одного подкрепления, стало понятно - замены не будет.

Российские войска сбрасывали гранаты и банки, начиненные взрывчаткой, и даже добрались до края траншеи, которая скрывала бункер.

- Мы все надеялись, надеялись, и это все тянулось и тянулось, - сказал Тищенко. В конце концов, мы смирились с тем, что, в конце концов, нас могут вывести только тогда, когда закончится война, потому что некому было нас заменить.

С февраля 2025 года из-за усиления атак российских дронов военные фактически перестали выходить из бункера. Маленькое окно пришлось закрыть, чтобы избежать обнаружения. Солнца они не видели месяцами, ориентируясь во времени только по часам и календарям в телефонах.

Снабжение осуществлялось дронами - ночью сбрасывали воду, консервы и аккумуляторы. Порой запасов не хватало.

Мир менялся - бункер оставался

Пока на фронте появлялись северокорейские военные, Украина получала F-16, менялись мировые лидеры - ни одно из этих событий не доходило до бункера. Радиосвязь передавала лишь информацию о роте, без общей картины войны.

Надежда на эвакуацию появилась осенью, но первую попытку сорвала погода. Только со второй попытки сержант Тищенко и еще один военный смогли покинуть позицию. Воин вспоминает:

- Наши ноги были как вата. Мы еле шли, но не останавливались.

Командир бригады Дмитрий Добуш признал, что ротация была нетипично длинной, назвав военного настоящим патриотом, но добавил, что в условиях интенсивных боев и нехватки людей такие случаи, к сожалению, случаются.

- К сожалению, таковы реалии нынешнего этапа войны, - признал командир.

Когда Тищенко и его побратим наконец полностью выбрались, первое, что он хотел сделать - помыться и позвонить своей семье. Настоящая встреча состоялась позже, у него дома.

