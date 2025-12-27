Барселона объявлена Европейской рождественской столицей 2026-го года 27.12.2025, 18:50

Австрийский город и мальтийская деревня тоже получили премию.

Барселона (Испания) станет в следующем году Европейской рождественской столицей.

Она получила награду за свою рождественскую атмосферу, обогащенную многовековой историей, искусством, традициями и по-прежнему существующими местными обычаями, связанными с Рождеством, сообщает «Европульс».

Например, во время агинальдо празднично одетые дети и молодежь ходят по домам соседей, поют колядки (вильянсико) и желают счастья в обмен на небольшие подарки, сладости или монетки. Корни этого обычая уходят в эпоху римских Сатурналий, древнеримского декабрьского праздника в честь бога земледелия Сатурна. Традиция агинальдо распространена по всей Испании, но в Барселоне и по всей Каталонии она особенно жива. Еще на главной площади Барселоны открывается рождественский рынок Санта-Люсия, а 5 января по улицам города проходит парад Трех королей — Каспара, Мельхиора и Балтазара, пришедших с дарами к младенцу Иисусу.

Важно и то, что Басрелона празднует Рождество с экологичными и недорогими украшениями, проводит специальные мастер-классы, экологически чистые ярмарки и собирает на утилизацию елки и украшения органического происхождения после праздников.

Европейским рождественским городом (это звание присуждают городам с населением до 100 тысяч человек) в 2026 году станет Вельс (Австрия), расположенный в предгорьях Альп. Вельс славится своими прогулками на каретах, рождественским парадом на площади Перхтен, а еще дегустациям пунша и глинтвейна. Кроме того, в городе устраивают специальные интерактивные зоны для детей, где те могут поучаствовать в праздничных представлениях.

Жюри объявило и рождественскую деревню 2026 года: ей стала деревня Киркоп на Мальте. Она понравилась жюри за местное сплоченное сообщество, представители которого развешивают на улицах поселка украшения из переработанных материалов — эти украшения рассказывают о местных фольклорных традициях. А еще в Киркопе существует много рождественских волонтерских проектов для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.

Международное жюри также присудило специальную награду крошечной деревне Вальдувиеко, городку с населением 32 человека, расположенному в испанской провинции Леон. В организации праздника принимают участие все местные жители — сами мастерят иллюминацию и делают игрушки.

Премия для городов и деревень с лучшей атмосферой Рождества призвана популяризировать многообразие европейской культуры и разнообразных рождественских традиций. В состав жюри, объявившего победителей, вошли представители Международного конгресса европейских рождественских городов и фестивалей при поддержке ЕС и Сети рождественских городов.

