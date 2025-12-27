Буданов раскрыл настоящие цели РФ на 2026-ой год

Буданов раскрыл настоящие цели РФ на 2026-ой год2
В чем их суть?
Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов озвучил в интервью «Суспільне» ключевые цели России на 2026 год. По его словам, Москва хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область.
Руководитель разведки рассказал, что цели Кремля четко очерчены в российском военном планировании. В этот список входит:
- полный контроль над Донецкой областью;
- максимальное продвижение в Днепропетровской области;
- продолжение наступательных действий в Запорожской и Херсонской областях;
- расширение так называемых «санитарных» (буферных) зон вдоль границы.
«Это основные их задачи. В принципе, задача 2026 года - это Донбасс и Запорожская область», - резюмировал Буданов.