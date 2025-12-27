Путин полностью оторвался от реальности 27.12.2025, 19:16

Это следствие системных проблем внутри российской власти.

Очередные противоречивые и курьезные заявления кремлевского диктатора Путина, например, о захвате армией РФ Купянска Харьковской области, являются не случайной ошибкой, а следствием системных проблем внутри российской власти.

На этом акцентировал внимание политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

- Откровенно вам скажу: тот факт, что Путин попадает в такие курьезные информационные ситуации, — это уже не впервые. Это связано с процессами и процедурами поставки информации и ее обсуждения, которая возникает для принятия решений, — отметил Постернак.

Он подчеркнул, что имидж Путина внутри России не играет решающей роли.

- Тут важен другой момент. Мне абсолютно все равно, с каким лицом Путин будет выглядеть перед своими гражданами. Поверьте, пропагандистские медиа обработают сознание так, что представят эту оплошность как еще один успех, — добавил политтехнолог.

Ключевым, по его мнению, является международный эффект подобных заявлений, прежде всего для западных стран и США.

- Дело в том, что данная проблема, в которую попал Путин, может быть транслирована на Запад, на Соединенные Штаты как доказательство того, что Путин далек от реальности, склонен искривлять ситуацию и преувеличивать успехи российской армии, — подчеркнул он.

Он отметил, что это создает серьезный репутационный удар по России в контексте возможных переговоров.

- Это очень мощный сигнал, особенно для переговорного процесса. Он показывает, что российское руководство неадекватно воспринимает как политическую конъюнктуру, так и реальное положение дел на поле боя, не владеет должным образом информацией, пытается использовать дезинформацию как информационную стратегию и, соответственно, не может быть стороной, которой можно 100% доверять. Этот сигнал, который сейчас посылается американцам в связи с ситуацией в Купянске, очень-очень примечательный и, на мой взгляд, показательный, —отметил Постернак.

Анализируя нынешнюю военную ситуацию, руководитель Центра политической разведки отметил, что так называемые успехи российской армии носят временный и нестабильный характер. А при наличии необходимых условий Украина способна кардинально изменить ситуацию на поле боя.

- При военной поддержке, наличии современного вооружения и усилении мобилизационной подготовки Украина способна выполнить такие военно-стратегические и тактические действия, которые могут обнулить любые успехи россиян за 2024-2025 годы. То, что мы видим под Купянском, — это грамотное, слаженное взаимодействие всех родов войск. Это продуманная тактика и использование уязвимостей российской стороны, в частности, удары по логистике, фактические окружения и сдача в плен части личного состава вооруженных сил РФ, — резюмировал Олег Постернак.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com