Павел Северинец встретился с женой и сыном в Вильнюсе

27.12.2025, 19:31

Освобожденный 13 декабря один из лидеров белорусской оппозиции, соучредитель партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павел Северинец запустил собственный Telegram-канал и опубликовал первое обращение к белoрусам.

Также он поделился фотографией долгожданной встречи со своими родными: женой Ольгой и сыном.

Напомним, что Павла Северинца задержали в июне 2020 года и осудили на семь лет лишения свободы по обвинению «в организации массовых беспорядков».

Он был в числе 123 политзаключенных, освобожденных 13 декабря. Вместе с большей частью политзаключенных его вывезли в Украину. Сейчас Павел Северинец находится в Литве.

