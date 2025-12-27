закрыть
27 декабря 2025, суббота, 19:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Павел Северинец встретился с женой и сыном в Вильнюсе

2
  • 27.12.2025, 19:31
  • 1,146
Павел Северинец встретился с женой и сыном в Вильнюсе

Фотофакт.

Освобожденный 13 декабря один из лидеров белорусской оппозиции, соучредитель партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павел Северинец запустил собственный Telegram-канал и опубликовал первое обращение к белoрусам.

Также он поделился фотографией долгожданной встречи со своими родными: женой Ольгой и сыном.

Напомним, что Павла Северинца задержали в июне 2020 года и осудили на семь лет лишения свободы по обвинению «в организации массовых беспорядков».

Он был в числе 123 политзаключенных, освобожденных 13 декабря. Вместе с большей частью политзаключенных его вывезли в Украину. Сейчас Павел Северинец находится в Литве.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип
Этот день войдет в историю российско-украинской войны
Этот день войдет в историю российско-украинской войны Зоя Казанжи
Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин