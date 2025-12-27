Павел Северинец встретился с женой и сыном в Вильнюсе

Павел Северинец встретился с женой и сыном в Вильнюсе2
Фотофакт.
Освобожденный 13 декабря один из лидеров белорусской оппозиции, соучредитель партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павел Северинец запустил собственный Telegram-канал и опубликовал первое обращение к белoрусам.
Также он поделился фотографией долгожданной встречи со своими родными: женой Ольгой и сыном.
Напомним, что Павла Северинца задержали в июне 2020 года и осудили на семь лет лишения свободы по обвинению «в организации массовых беспорядков».
Он был в числе 123 политзаключенных, освобожденных 13 декабря. Вместе с большей частью политзаключенных его вывезли в Украину. Сейчас Павел Северинец находится в Литве.