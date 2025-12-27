Запрет интернета не поможет 27.12.2025, 19:41

Деваться кремлевским некуда.

Подводя итоги уходящего года, заметно более трудного для людей в России, чем два предыдущих года «спецоперации» Путина, Лаврова, Шойгу и других, отметим усилившееся желание властной публики «закрыть интернет» для граждан страны (но для себя всё оставить, как прежде), пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Даже если такое случится, то путинизм это не спасёт. Всё дело в том, что с ним всё и давно всем в стране понятно – сначала это был тупик, а теперь выгребная яма. Такой вывод сделали и низы, и верхи – в стране нет ни одного активного сторонника (что ярко показал пригожинский поход на Москву) этого уродливого исторического явления. Сам Путин в него не верит, потому что не во что. Это расползающееся царство тотальной лжи, в том числе и самим себе.

Растущие цены в магазинах каждый день, пухнущие платёжки ЖКХ каждый месяц шепчут полутора сотне миллионов российских граждан, указывая костлявым пальцем на Кремль: «Это он вам устроил!». Вот он – настоящий российский язык коммуникации с реальностью. При чем здесь интернет?

Поэтому, то, что говорят в YouTube преследуемые в стране люди, что пишут в Телеграм и других соцсетях неугодные властям активисты, не имеет существенного значения – это иной раз любопытные танцы вокруг костра, в котором исчезает историческое недоразумение, укрепившееся в России за последнюю четверть века.

24 февраля ускорило процесс. Возможные мирные договорённости (когда для них придёт время) не только не остановят краха путинизма, но приведут к новому, дополнительному ускорению. Деваться ему некуда. Конец неизбежен.

