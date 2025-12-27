Как провести новогоднее застолье с пользой для организма 27.12.2025, 19:50

Советы белорусского гастроэнтеролога.

До Нового года осталось не так уж много времени. Предстоящая череда праздничных застолий – настоящее испытание для организма. Алкоголь, изобилие салатов, горячих блюд, копченостей и солений – все это способно нанести серьезный вред здоровью. Так как же пережить застолье без последствий для организма?

Об этом рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Наталья Шульга.

Советы гастроэнтеролога:

1. Одно из главных правил – не садиться за праздничный стол голодным. Чтобы не было соблазна съесть пищи в несколько раз больше, за пару часов до Нового года следует устроить легкий ужин. Особенно это важно тем, кто страдает повышенным аппетитом. В качестве предпраздничного перекуса хорошо подойдут овощи с небольшим кусочком нежирного мяса (курицы или индейки).

2. Не стоит голодать и весь день перед праздником, лучше придерживаться привычного режима питания, включая легкие перекусы. Шанс переесть при таком подходе равен практически нулю.

3. Во избежание проблем с пищеварениемне стоит налегать на жирные блюда, жареное мясо, салаты, заправленные майонезом, пироги и сладости. Предпочтение лучше отдавать легким салатам и холодным закускам, овощным блюдам, зелени.

Не злоупотребляйте цитрусовыми и сладостями. Их чрезмерное количество может спровоцировать нежелательные аллергические реакции.

4. Салаты, заправленные майонезом, те же традиционные оливье и селедка под шубой, лучше съесть в самом начале вечера и небольшую порцию. Нежелательно их доедать на следующий день. Такие блюда быстро портятся, а значит высок риск отравления.

5. Помните, что ночью организм совсем не настроен на еду, особенно на прием горячей и жирной пищи. После салатов с майонезом, как правило, наступает очередь горячих блюд. Поэтому на горячее лучше выбирать нежирное мясо или рыбу.

6. Во время праздничного застолья не рекомендуется употреблять большое количество пакетированных соков, сладких газированных напитков, шампанского.

Они значительно повышают уровень глюкозы в крови. Поджелудочная железа, которая и так усердно трудится, не всегда может выделить достаточное количество инсулина, чтобы поддерживать нормальный уровень гликемии (глюкозы) в крови. Чрезмерное употребление сладких газированных напитков чревато также вздутием живота и кишечными коликами.

7. Не забывайте про питьевой режим. Во-первых, алкогольные напитки обладают мочегонным эффектом. Из-за этого организм теряет жидкость, кровь густеет, возрастает нагрузка на сердце. Во-вторых, страдает печень, так как ей приходится работать с удвоенной силой – нейтрализовывать поступающие в организм токсины, в частности алкоголь.

Чтобы уменьшить интоксикацию организма, не забывайте о правиле: одна порция алкоголя – две порции негазированной воды.

8. Новогоднее застолье лучше растягивать. Не стоит все время сидеть за столом.

Употребление пищи нужно совмещать с подвижными перерывами или прогулками на улице. Продумайте развлекательную программу на вечер. Активно общайтесь. Пусть лучше будет несколько подходов к праздничному столу.

9. Правило вставать из-за стола чуть-чуть голодным действует и во время праздничного застолья. Чувство сытости всегда запаздывает. Не стоит наедаться до ярко выраженного чувства распирания. Встали, подвигались, а потом можно и перекусить.

