Что известно о вероятном месте встречи Трампа и Зеленского

Что известно о вероятном месте встречи Трампа и Зеленского1
- 27.12.2025, 20:01
В этом городе президент США имеет одно из самых больших поместий.
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп встретятся во Флориде в ближайшее время. Одним из самых вероятных городов, где это произойдет, называют Палм-Бич.
По разным данным, этот город во Флориде считают одним из самых богатых в США, однако действительно ли это так? «Телеграф» расскажет, что особенного в Палм-Бич и почему его называют городом Трампа.
Палм-Бич (Palm Beach) – это небольшой город на восточном побережье Флориды в США. Многие СМИ называют населенный пункт одним из самых богатых и эксклюзивных в стране. Однако на самом деле эти «звания» не больше, чем просто разговоры.
Город Палм-Бич находится на острове и расположен прямо вдоль Атлантического океана. Численность населения составляет всего 9-13 тыс. человек. Интересно, что с начала ХХ века город существовал как курортный городок. Финансировал этот проект магнат Генри Флаглер. Уже тогда Палм-Бич называли самым богатым городом.
Действительно ли Палм-Бич самый богатый город в США
Фактически этот город Флориды получил такое громкое звание из-за людей, которые здесь проживают или имеют виллы. Основная их масса – миллиардеры и миллионеры. Некоторые издания приводят данные, что в Палм-Бич живет до 58 миллиардеров, а также финансисты и предприниматели.
Благодаря расположению и контингенту, недвижимость населенного пункта имеет заоблачные ценники. Например, некоторые имения продают более чем за 100 млн долларов. «Цену» городу добавляет и наличие люксовых отелей, частных пляжей, яхтовых портов и т.п.
Однако Палм-Бич официально не самый богатый город США, хотя для своего размера и населения он имеет высокий уровень. Однако этот статус обеспечивают миллиардеры, проживающие в городе, а не его население.
Кстати, Палм-Бич часто называют городом Трампа. Это обусловлено тем, что президент США имеет одно из самых больших поместий — Mar-a-Lago. Это не просто дом, а роскошный клуб-дворец на побережье океана. После окончания первого срока президентства Трамп фактически переехал туда жить, сделав имение своим главным домом.