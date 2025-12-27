закрыть
27 декабря 2025, суббота
«Дроны могут неожиданно прилететь на белорусские НПЗ»

  • 27.12.2025, 20:06
«Дроны могут неожиданно прилететь на белорусские НПЗ»

Действия лукашистов не останутся без последствий.

Украинский политолог Евгений Магда в комментарии «Белсату» заявил, что Лукашенко рассчитывает на то, что Украина воздержится от ответных действий на атаки «Шахедов» через Беларусь.

«Лукашенко, я думаю, пытался заручиться гарантиями со стороны Соединенных Штатов на тему того, что Украина не будет отвечать. Но мы живем в мире, где бродячие дроны могут неожиданно прилететь и в минский аэропорт, и на нефтеперерабатывающие заводы, и даже вдруг оказаться на других стратегических предприятиях Беларуси», – отметил политолог.

Магда подчеркнул, что в белорусском обществе отсутствует запрос на войну с Украиной.

«Надо понимать, что в белорусском обществе нет желания вести войну с Украиной. И Лукашенко рискует оказаться с очень маленьким кругом лично преданных людей, которые в случае эскалации будут готовы поддержать его агрессивные намерения», – заявил он.

По его мнению, подавляющее большинство белорусов не хотят, чтобы война затронула территорию страны.

«Я уверен, что рядовой белорус не хочет ни войны с Украиной, ни вообще увидеть, как прилетают дроны или ракеты по территории Беларуси», – сказал Магда.

При этом политолог подчеркнул, что действия белорусских властей, по его оценке, не могут оставаться без последствий.

«Мы также должны понимать, что действия Лукашенко не могут оставаться безнаказанными. Я уверен, что украинский ответ будет, и он будет асимметричным», – отметил политолог.

Он добавил, что, несмотря на напряженность на границе, Украина не заинтересована в прямой эскалации.

«Хотя сейчас белорусско-украинская граница напоминает линию фронта, боевых действий там нет. Украина не заинтересована в том, чтобы давать повод для войны, но это не означает, что у Лукашенко нет уязвимых мест», – заявил Магда.

По его прогнозу, последствия нынешней политики Минска могут проявиться в ближайшее время.

«Я думаю, мы увидим их достаточно скоро – возможно, уже в начале 2026 года», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Беларусь в содействии Россия при организации атак беспилотников по территории Украины.

