ISW: Путин рассматривает Беларусь как плацдарм для атак и военных сценариев

ISW: Путин рассматривает Беларусь как плацдарм для атак и военных сценариев5
- 27.12.2025, 20:32
Лукашенко является угрозой для региональной безопасности.
Беларусь продолжает служить плацдармом для российских ударов по Украине и потенциальных атак на НАТО. Это подтверждается недавними ударами беспилотников по железнодорожной инфраструктуре западных областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
- Россия активно развивает военную инфраструктуру на территории Беларуси, используя ее для поддержки агрессии против Украины и создания условий для возможных будущих военных сценариев против НАТО, - отмечают аналитики ISW.
По последним данным, российские беспилотники «Шахед» атакуют железнодорожные объекты на западе Украины, запуск осуществляется с белорусского направления, чтобы обойти украинские системы перехвата дронов.
26 декабря удар пришелся на железнодорожную станцию Ковель в Волынской области, повреждены локомотив, грузовой вагон и ремонтное депо.
Недавно дроны разрушили грузовой поезд вблизи Коростеня на Житомирщине, сошли с рельсов грузовой и пассажирский поезда.
Эксперт по радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов отметил, что оператор дронов мог находиться на территории Беларуси, используя FPV-управление для атак на движущиеся цели.
Аналитики ISW подчеркивают, что Беларусь фактически превратилась в плацдарм для российских военных операций, начиная с полномасштабного вторжения 2022 года и до нынешних атак.
Москва планирует и в дальнейшем развивать военную инфраструктуру в Беларуси, обеспечивая поддержку войны против Украины и создавая условия для ударов по странам НАТО.
Аналитики ISW и эксперты по РЭБ отмечают, что дроны «Шахед"»запускаются не только из России, но и дистанционно с территории Беларуси, повышая риски для железнодорожных грузов и пассажиров.
Эта динамика демонстрирует растущую роль Беларуси в военных планах Кремля и угрозу для региональной безопасности.